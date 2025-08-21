Como si fuera una escena sacada de una película, pero completamente real, Torrevieja se enfrenta a una invasión de gallinas que deambula por sus calles principales. Todo comenzó en 2014, cuando un vecino dejó abandonadas unas cuarenta aves en el Parque de las Naciones. Con el tiempo, gracias a que los vecinos las alimentaron y cuidaron, la población se ha disparado hasta superar los 700 ejemplares, que hoy cruzan carreteras, se posan en parques y conviven con la vida urbana de la ciudad.

Así, lejos de ser trasladadas, las aves encontraron el apoyo vecinal, que comenzaron a darles comida y cuidarlas. Esa ayuda, sumada a su capacidad de cría, ha provocado que la colonia se multiplique. Las autoridades calculan que en estos momentos hay más de setecientas, moviéndose con total libertad por jardines, aceras, rotondas y hasta por las carreteras del municipio.

Por otra parte, el propio Ayuntamiento inició en febrero una licitación por 26.000 euros para contratar una empresa que capturara a las aves sin dañarlas y las trasladara a otros lugares como granjas escolares. El coste estaba estimado en unos 35 euros por ave, aproximadamente.

Torrevieja

Sin embargo, la empresa adjudicataria, Ecoplanín Xestión e Información Ambiental, renunció al contrato alegando que no fue informada debidamente de la obligación de localizar un destino adecuado para los animales, según exige la Ley de Protección Animal, que prohíbe su sacrificio.

Mientras se busca una nueva empresa que asuma la tarea, las gallinas continúan expandiéndose por toda la ciudad. Se las puede ver en el Parque de las Naciones, el barrio de San Roque, la plaza Islas Canarias, la urbanización Villa Amalia o el parque La Estación, cruzando carreteras y creando situaciones peligrosas.

Como suele ocurrir en estos casos, la opinión pública está dividida y algunos vecinos las consideran una molestia por sus ruidos y también suciedad, pero otros las ven con simpatía, incluso como atracciones curiosas de la misma ciudad.