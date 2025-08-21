Ni Málaga ni Madrid: el increíble sitio que ha escogido la hija de Antonio Banderas para casarse

«Puedo estar con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre». Esas fueron las palabras exactas con las que Stella del Carmen anunció su boda con el estadounidense Alex Gruszynski, un joven que pertenece a una familia influyente. Dicho noviazgo siempre ha contado con la aprobación de Antonio Banderas y Melanie Griffith, así que ambos estarán en el enlace matrimonial que tendrá lugar en España. Siguiendo la información que recogemos en OKDIARIO, el evento no se celebrará ni en Madrid ni en Málaga, que eran las dos ciudades que estaban encima de la mesa cuando esta noticia salió a la luz. Gracias a una serie de filtraciones sabemos que Stella pronunciará el «sí, quiero» en Valladolid, en un bonito templo que detallaremos a continuación. Pero, antes, debemos tener en cuenta un dato importante.

Stella del Carmen ha desarrollado su carrera lejos de nuestras fronteras, pero siempre ha tenido un vínculo muy especial con la cultura española. Cuando era niña era muy común verla por Marbella, la ciudad malagueña donde su padre tiene una mansión que ha dado mucho de qué hablar. Recordemos que esta casa se llamaba La Gaviota y pertenecía a la locutora Encarna Sánchez, pero el actor de Hollywood ha realizado una reforma completa y ha cambiado el nombre para empezar una nueva etapa.

Algunos expertos pensaban que Stella iba a casarse en Málaga para estrenar el domicilio que acaba de remodelar su padre, pero la joven tiene otros planes y no le importa que la gente lo sepa. Fuentes cercanas aseguran que se casara con Alex Gruszynski en un monasterio ubicado en Valladolid.

La Abadía Retuerta LeDomaine

La elección de Abadía Retuerta LeDomaine como escenario para la boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski ha causado gran expectación, ya que se trata de un lugar con un aura muy especial que combina historia, exclusividad y lujo en plena naturaleza. Situado en Sardón de Duero, en la provincia de Valladolid, este enclave ofrece un entorno único donde la tradición medieval y la sofisticación contemporánea se entrelazan de manera perfecta.

Como decimos, la decisión de celebrar aquí la ceremonia ha sorprendido a muchos, sobre todo porque se esperaba que la hija de Antonio Banderas optara por una ubicación en tierras andaluzas, vinculadas a sus raíces maternas, pero finalmente se ha decantado por un espacio que refleja la serenidad, la privacidad y la elegancia que parece buscar para un día tan señalado. El hecho de que esté a sólo dos horas de Madrid también facilita el desplazamiento de los invitados internacionales, en particular la familia política de la novia, que quedará impresionada con este marco incomparable.

El hotel Abadía Retuerta LeDomaine es un antiguo monasterio del siglo XII restaurado para convertirse en uno de los destinos más prestigiosos de España, reconocido incluso a nivel internacional. Sus más de 8.000 metros cuadrados se reparten en espacios históricos que han sido adaptados con gusto exquisito para ofrecer todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas. Uno de los aspectos más destacados es la limitada capacidad del establecimiento, con tan sólo 30 habitaciones, lo que convierte la boda en un evento exclusivo y muy íntimo.

Un recinto privado y exclusivo

El complejo dispone de instalaciones que refuerzan la idea de una boda pensada para combinar celebración y bienestar. Entre ellas destaca su spa de autor, situado en las antiguas caballerizas de la abadía, donde los huéspedes pueden acceder a tratamientos de masaje personalizados, meditación con cuencos tibetanos o incluso sesiones de yoga diseñadas para revitalizar cuerpo y mente.

También se suma la posibilidad de relajarse en la piscina exterior con vistas panorámicas a los viñedos, lo que otorga al lugar un aire idílico y muy diferente al de los espacios de celebraciones convencionales. Este enfoque experiencial, que fusiona la historia monacal con servicios de última generación, hace que el entorno elegido por Stella y Alex cobre aún más sentido, puesto que no solo se trata de un lugar para darse el «sí, quiero», sino también para compartir momentos únicos con familiares y amigos en un ambiente de desconexión total.

Otro de los atractivos indiscutibles de Abadía Retuerta LeDomaine es su propuesta gastronómica y vinícola, ya que el establecimiento cuenta con una de las bodegas más reputadas de la Ribera del Duero. De allí surgen vinos de pago reconocidos por su calidad y tradición, que sin duda estarán presentes en el banquete nupcial, maridando a la perfección con los platos de su restaurante con estrella Michelin, ubicado en el antiguo refectorio donde comían los monjes de la abadía.

Además, los novios tendrán a su disposición la mejor suite del hotel para su estancia, un espacio de 100 metros cuadrados con cama queen size, servicio de mayordomo y desayuno incluido, cuyo precio asciende a 1.523 euros por noche. Este nivel de lujo refuerza la exclusividad del evento y confirma que la boda de Stella del Carmen no será una celebración convencional, sino un acontecimiento cuidado al detalle que une historia, tradición y modernidad en un entorno que quedará grabado en la memoria de los invitados.