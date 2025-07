El electrodoméstico que debes apagar si te vas de vacaciones: va a reventar la factura de la luz

Cientos de miles de españoles ya preparan las maletas para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Llega el mes de agosto y en esta fecha los trabajadores disfrutarán de unos días de asueto lejos de casa. Ya sea por seguridad o por generar un ahorro, antes de abandonar el domicilio es muy recomendable apagar ciertos electrodomésticos. Consulta en este artículo los electrodomésticos que tienes que apagar en casa antes de marcharte de vacaciones.

Apagar algunos electrodomésticos antes de marcharte de vacaciones es prácticamente una obligación para no llevarte ningún susto a la vuelta de vacaciones. Ya sea por motivos de seguridad o por ahorrar en la factura de la luz, antes de cerrar la puerta para poner rumbo a otra ciudad, es indispensable realizar ciertas operaciones para que todo siga estando en orden a la vuelta.

Además de cerrar el agua, para que una fuga no pueda inundar la vivienda, también es altamente recomendable apagar los automáticos de todos los electrodomésticos con la excepción de la nevera y el congelador (depende de los días que estés fuera de casa). Esto hará que una posible subida de tensión no perjudique a los pequeños electrodomésticos y, lo más importante: aunque estén en stand by, los electrodomésticos siguen consumiendo y siguen gastando.

Un informe reciente de la Unión Europea calculó que los consumidores de toda la UE podrían ahorrar al año 530 millones de euros sólo apagando los pequeños electrodomésticos que están apagados, pero siguen conectados a la luz. La Organización de Consumidores y Usuarios también estimó que estos aparatos en reposo pueden repercutir en 100 euros al año para la factura de la luz de cualquier ciudadano. «Según datos de OCU, se estima que al año se superen los 400 kWh de consumo en reposo, lo cual representa entre el 10 y 15% del consumo total en España. Esto se traduce en un gasto que es fácil que supere los 100 euros al año en consumos sin utilizar», publicó.

Los electrodomésticos que tienes que apagar en vacaciones

«Para que te hagas una idea, un router wifi consume de media unos 88 kWh anuales, y un altavoz tipo Alexa o Google, unos 26 kWh, según nuestros datos. Solamente estos dos aparatos ya suponen un gasto anual alrededor de los 30 euros a los precios actuales de la electricidad», informó la OCU en un estudio publicado el pasado verano de 2024 en el que se avisaba a los ciudadanos del gasto que supone el consumo fantasma de estos electrodomésticos.

Así que, con el objetivo de evitar un gasto de más en la factura de la luz y que una subida de tensión pueda causar una avería o incendio, lo más recomendable es apagar de raíz todos los electrodomésticos de casa. Por ello, se tienen que apagar todos los televisores y dispositivos digitales que puedas tener en el domicilio. También ordenadores, consolas y demás aparatos que vivan de la luz, como la lavadora, la secadora o incluso el router, que tampoco hay problema en apagarlo durante las vacaciones.

Algo muy importante: por motivos de seguridad, también será obligatorio desconectar los pequeños electrodomésticos que puedas tener en la cocina, como tostadoras, Air Fryer, microondas y demás. Para evitar que una subida de tensión derive en un posible incendio, también es obligatorio apagar todas las regletas del domicilio. Si permanecen encendidas, estas herramientas seguirán generando un consumo en los electrodomésticos que estén conectados a ellas.

El gran dilema con respecto a los electrodomésticos que tienes que apagar en vacaciones está en la nevera. Si el viaje es corto, no merece la pena desconectarla y una buena solución es bajar algún grado de temperatura para que no consuma tanto. Si el viaje es largo, se puede apagar, pero sólo si antes la has vaciado por completo y también has sacado todos los productos que tengas dentro del congelador. Así también puedes aprovechar para limpiarla por dentro, especialmente la parte del congelador.

En resumen: si en los próximos días vas a abandonar tu hogar para iniciar las vacaciones de verano, lo primero que debes hacer es apagar todos los electrodomésticos de casa. Esto lo puedes hacer de forma manual o bien apagando los automáticos del hogar. Si también decides apagar la nevera y el congelador, no olvides vaciarlos antes de salir de casa. Siguiendo este proceso, ahorrarás unos euros en la factura de la luz y también ganarás en seguridad durante tus merecidas vacaciones.