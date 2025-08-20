Adiós a la piel seca con la crema de Mercadona que repara y nutre: la necesitas después del verano

¿Buscas algo que sea nuevo, sorprendente y te permita cuidar de la piel pero que además tenga un olor irresistible? Pues si es así, y deseas que lo que queda de verano, todo el mundo te pregunte con qué hidratas la piel, nada como dirigirte a tu Mercadona más cercano y comprobar si ya tienen en stock su último lanzamiento: la crema corporal que necesitas para después del verano, ya que se va a convertir en tu mejor aliada para una piel nutrida, resplandeciente y además, con un olor irresistible.

En los últimos días, este producto se ha convertido en protagonista en las redes sociales. Quienes ya la han probado, comentan que ya no conciben su rutina sin incluir esta manteca, no sólo por lo eficaz que resulta en pieles secas, sino también por lo mucho que cunde. De hecho, la mayoría de opiniones coinciden en que basta muy poca cantidad para hidratar grandes zonas, lo que alarga su duración y la hace aún más atractiva por su precio. No es la primera vez que Mercadona revoluciona el sector cosmético con un lanzamiento de su línea Deliplus, pero esta vez parece haber superado todas las expectativas. El nuevo tarro de Manteca Corporal Murumuru ha provocado auténticas colas en supermercados, y no es para menos: textura fundente, olor adictivo y una fórmula pensada para mimar incluso las pieles más castigadas.

La nueva crema de Mercadona que repara y nutre la piel seca

La clave de la Manteca Corporal Murumuru Deliplus está en su composición. Se trata de una manteca que ha sido pensada tanto para pieles secas como las que son muy secas. Algo de agradecer ya que quien tiene este tipo de piel sabe lo mucho que cuesta hidratarla, sobre todo en verano y después de que pase esta temporada. Por culpa del sol, del cloro y de la sal del mar, es fácil notar como la piel queda áspera y apagada, y es justo en este momento cuando se agradece una crema con tanta capacidad de nutrición. La manteca Murumuru actúa como una barrera protectora que mantiene la hidratación durante horas, dejando la piel suave, flexible y con un brillo natural que se nota desde la primera aplicación.

Un punto fuerte que nadie pasa por alto es su olor. No es de esos que se esfuman al poco rato, sino todo lo contrario: tiene un aroma cálido, envolvente, que se queda en la piel durante horas y que no pasa desapercibido. Tanto es así que incluso puede que más de un día pienses que no necesitas perfume, porque la propia manteca deja un rastro agradable y duradero que acompaña todo el día.

Los ingredientes que la hacen especial

La fórmula tampoco se queda atrás. Además de la manteca Murumuru, que le da nombre y es conocida por su capacidad para retener la humedad, lleva aceite de aguacate, un clásico en cosmética por su poder antioxidante y su capacidad para regenerar la piel. Gracias a él, la piel recupera elasticidad y se mantiene más flexible, algo fundamental cuando está reseca tras el verano.

La manteca Murumuru, originaria de la Amazonía, aporta un extra de nutrición que convierte la aplicación en un auténtico tratamiento. Es un ingrediente muy valorado en la cosmética natural, y Mercadona lo ofrece ahora en un envase de 300 ml que sorprende por lo mucho que dura y el precio al que se vende.

Consejos para sacarle más partido

Lo ideal es aplicarla después de la ducha, con la piel todavía un poco húmeda, porque así se absorbe mejor y el efecto se potencia. No hace falta mucha cantidad: basta con una pequeña porción para hidratar brazos, piernas o incluso todo el cuerpo. Su textura es cremosa pero se funde rápido, sin dejar sensación grasa, lo que hace que sea muy cómoda de usar a diario.

Es perfecta también para zonas especialmente castigadas, como codos, rodillas o talones. De hecho, se puede utilizar a modo de cura intensiva aplicando una capa más generosa por la noche, dejando actuar mientras dormimos, para despertar con la piel completamente renovada.

Precio y disponibilidad en Mercadona

Uno de los grandes atractivos de este producto es, sin duda, su precio. El tarro de 300 ml cuesta 4,50 €, aunque lo cierto es que cunde una barbaridad de modo que a la larga te darás cuenta que has pagado realmente poco por esta crema. No es de extrañar entonces, que incluso siendo novedad y sin que haya llegado a todas las tiendas, ya se esté agotando donde sí se vende y que muchos lleguen a comprar varios envases para asegurarse de tener repuesto en casa.

Así que si vas a tu Mercadona de siempre y la ves, mejor que te hagas con un tarro y la pruebes. Seguro que no te arrepentirás. Tu piel olerá de maravilla y además, lucirá más cuidad que nunca. Perfecta si tienes la piel seca y deseas que se mantenga hidratada y nutrida cuando vuelvas de las vacaciones.