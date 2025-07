Tiroteo en Nueva York: cinco muertos, incluido un policía, en la sede de Blackstone y la NFL

Cinco muertos, entre ellos un oficial de policía, en un tiroteo en Manhattan (Nueva York) este lunes 28 de julio. Un hombre de 27 años, identificado como Shane Tamura, procedente de Las Vegas, ha entrado en un edificio portando un rifle tipo AR‑15 y vistiendo chaleco. Shane Tamura ha llegado al edificio de 44 pisos, de Blackstone, banco de inversión, y la sede de la NFL, Liga Nacional de Fútbol Americano, hacia las 18:30 horas (00:30 horas ya del martes 29 de julio en España). Allí ha matado a cinco personas, incluyendo a un oficial de policía de Nueva York (NYPD) que se encontraba fuera de servicio, trabajando como seguridad privada.

Tras abrir fuego, Tamura se atrincheró en el interior del rascacielos. Fue encontrado muerto tras suicidarse en la planta 33, según una de las hipótesis. La policía ha recuperado el rifle de Tamura, uno de asalto AR-15 de Palmetto State Armory, manchado de sangre. La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ha afirmado que «en este momento, la escena ha sido contenida y el tirador solitario ha sido neutralizado».

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran a transeúntes corriendo tras el tiroteo en Nueva York. También se ha visto a trabajadores salir del rascacielos con las manos en alto El ataque ocurrió en 345 Park Avenue, a la altura de la calle 52 en el lado este de Manhattan.

Decenas de patrullas y ambulancias han bloqueado Park Avenue desde al menos las calles 52 Este hasta la 54 Este después de este tiroteo en Nueva York. Un helicóptero policial se encontraba en una posición fija sobre la avenida.

