Soy arquitecto y éste es el truco infalible para eliminar el calor de tu casa: «Gratis»

Cada verano se repite el mismo escenario: temperaturas agobiantes y noches eternas sin poder dormir. El aire acondicionado es la solución más habitual, pero no todos pueden (o quieren) depender de él. Ya sea por el consumo eléctrico que conlleva, por razones ambientales o por problemas de salud, muchas personas buscan alternativas que les permitan eliminar el calor de su casa sin recurrir a él.

En este contexto, el arquitecto Leonardo Rogel, a través de su cuenta de TikTok, ha compartido una serie de trucos simples que ayudan a reducir el calor en el hogar de manera efectiva. Sus consejos se han hecho virales por ser fáciles de aplicar, accesibles y, sobre todo, muy útiles en plena época estival.

¿Cómo eliminar el calor de casa en verano?

Uno de los aspectos clave que señala Rogel en su video es que los ventiladores, por sí solos, no enfrían el ambiente. Simplemente generan una corriente de aire, que en algunos casos puede dar una falsa sensación de frescor, pero no reduce la temperatura. Esto es importante tenerlo claro, porque muchas personas esperan que el ventilador haga el mismo trabajo del aire acondicionado, y esto no va a pasar.

Por eso, la clave está en transformar esa corriente de aire en algo más eficiente, aprovechando principios básicos de física como la evaporación del agua o la circulación de aire fresco exterior. Rogel propone varias formas ingeniosas de mejorar el rendimiento del ventilador.

Rociar la habitación con agua

El primer consejo que ofrece es tan sencillo como efectivo: humidificar el ambiente. ¿Cómo se hace? Muy fácil: llena un atomizador o pulverizador con agua limpia (puede ser fría, pero no congelada) y rocía la habitación unos minutos antes de acostarte. No se trata de empapar cortinas ni mojar muebles, sino de crear una ligera bruma en el ambiente que al evaporarse ayuda a reducir la temperatura de forma natural.

Toalla húmeda detrás del ventilador

Otro truco que propone Rogel para eliminar el calor de casa consiste en colocar una toalla húmeda detrás del ventilador. De esta manera, el aire que pasa por ella se enfría al contacto con el agua en proceso de evaporación.Es una solución económica y sorprendentemente eficaz

Ventilador en la ventana, pero con estrategia

El arquitecto propone ubicar el ventilador en la ventana durante la noche. ¿Por qué? Porque en muchas zonas, aunque durante el día el calor sea sofocante, las temperaturas bajan ligeramente por la noche. Colocar el ventilador de forma que «chupe» el aire del exterior y lo empuje hacia dentro de la casa puede generar una corriente de aire fresco.

Consejos adicionales

Además de los trucos que ha compartido el arquitecto Leonardo Rogel para refrescar la casa sin aire acondicionado, existen otros consejos muy sencillos pero igual de efectivos.

Una de las cosas más importantes es cerrar las cortinas y las persianas durante las horas centrales del día. El sol directo que entra por las ventanas puede hacer que una habitación se caliente rápidamente, por lo que usar cortinas gruesas, térmicas o persianas puede ser una buena idea para evitar que el calor se acumule dentro de casa.

Otro consejo básico pero crucial es ventilar en los momentos adecuados. Abre las ventanas temprano por la mañana o ya entrada la noche, cuando el aire exterior está más fresco. Además, si abres ventanas opuestas, crearás una corriente cruzada que renueva el aire de la habitación, ayudando a refrescarla de manera natural. Evita ventilar durante las horas centrales del día, ya que el aire caliente puede entrar y elevar la temperatura dentro de la vivienda.

Un truco extra que suele funcionar bastante bien es colocar un recipiente con hielo o agua fría frente al ventilador. El aire que pase sobre el hielo se enfriará un poco antes de llegar a ti, creando una sensación de brisa más fresca y agradable. Es una solución casera muy fácil de preparar y que mejora la eficacia del ventilador.

Cuando llega la noche, usar sábanas de algodón o lino puede marcar una gran diferencia. Evita los tejidos sintéticos que retienen el calor y favorecen la sudoración, dificultando un sueño cómodo. Además, elegir ropa ligera para dormir contribuirá a mantenerte fresco durante toda la noche.

Por último, otro detalle que se suele pasar por alto es desconectar los aparatos eléctricos que no estés usando, sobre todo antes de acostarte. Los dispositivos electrónicos y electrodomésticos generan calor incluso cuando están en «modo espera», lo que contribuye a subir la temperatura ambiental de la habitación sin que te des cuenta.

En resumen, siguiendo las recomendaciones que propone el arquitecto Leonard Rogel, este verano es posible dormir fresco y sentirse cómodo en casa sin necesidad de encender el aire acondicionado. Sólo con algo de ingenio, observación y constancia, podemos combatir el calor de manera más sostenible, económica y saludable.