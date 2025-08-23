Va a comer al restaurante de Karlos Arguiñano y todo el mundo dice lo mismo sobre el precio

Karlos Arguiñano es conocido como uno de los mejores cocineros de este país. Además de cocinar todos los días en televisión, el chef tiene un restaurante en Zarautz donde podemos probar todos su deliciosos platos. Allí es dónde el cocinero ha creado su propia marca, la cual nos ha conquistado a todos con sus platos perfectamente elaborados. Para disfrutar de estos manjares hay que ponerse manos a la obra y reservar mesa o regalarnos un menú degustación de esos que impresionan.

Un influencer ha decidido pasa por este restaurante para dar su opinión, una publicación que rápidamente se ha convertido en viral. Estamos ante uno de los expertos en cocina más importantes de nuestro país que no duda en ofrecernos la mejor cara de una serie de alimentos que tenemos en casa. Arguiñano es el rey de la cocina tradicional, con ingredientes sencillos, es capaz de conseguir unos elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Con amor, cariño y una técnica excepcional, la conclusión es que al final, de un gran cocinero, sólo puede salir un gran restaurante.

El restaurante de Karlos Arguiñano

Todo amante de la cocina debe pasar por este restaurante al menos una vez en la vida. Es importante reservar con antelación y adaptarse a la extensa carta. Podemos encontrar de todo y de todos los precios, es decir, con una consumición mínima, podemos decir que hemos estado en el restaurante de Karlos Arguiñano.

Si queremos darnos un regalo para el paladar, este restaurante cuenta con un extra de buenas sensaciones en forma de menú degustación. El precio es de 130 euros por persona, pero por lo que vemos en los platos y lo que ha acabado reconociendo este influencer, la inversión merece la pena.

Tal y como se nos presenta: «La cocina de Karlos Arguiñano, una propuesta gastronómica muy influenciada por su entorno donde prima el producto local y de temporada». En enclave de este lugar ya es extraordinario, por lo que, no debemos pasar la oportunidad de visitarlo.

A los fogones está un genio que recibe la herencia genética y el saber hacer de este maestro, Zigor Arguiñano: » Formado en la escuela de cocina Aiala, comenzó su andadura con prácticas en el Restaurante Akelarre, el Restaurante Guria de Bilbao y otros restaurantes de prestigio de nuestro territorio. En el año 2000 entró a formar parte del equipo del Restaurante Karlos Arguiñano como jefe de partida de las diferentes partidas de cocina bajo la dirección de Mikel Mayan, hasta convertirse en jefe de cocina en el año 2010. Desde entonces, dirige la cocina del restaurante Karlos Arguiñano. Comparte desde pequeño los valores y respeto por la cocina transmitidos por su padre, lo que ha sentado las bases de su cocina, el respeto al producto y el cariño en la elaboración de cada plato».

El precio del restaurante de Karlos Arguiñano: todo el mundo dice lo mismo

Por poco más de 50 euros tenemos un menú que según nos explica fue un regalo, una buena opción para darle una sorpresa a alguien o, simplemente, disfrutar del buen comer. Podremos degustar unos increíbles platos que han dejado a más de uno en shock, sencillos y bien elaborados, no se puede pedir nada más a estos ingredientes destinados a triunfar.

El restaurante se nos presenta como: «Un comedor con vistas al mar cantábrico y dos salones interiores con mucha personalidad, donde degustar un menú de temporada o una amplia variedad de platos. Un espacio gastronómico donde descubrir nuestra cocina y nuestra cultura, a través del paladar. Un servicio cercano y atento, para que saborees cada momento».

La realidad es que podemos descubrir una larga lista de platos a través de este menú degustación de 130 euros por persona. Un capricho o una cesta de la compra semanal, depende de cómo se mire, podemos darnos una alegría, ahorrando un poco para poder degustar esta cocina tan auténtica.

½ Ensalada de cogollo, vieira acevichada, boniato y chipotle

½ **Gazpacho de sandía, gel de albahaca, mozzarella

½ Pescado del día con cuscús verde y salsa de piquillos asados

½ Jarrete de ternera, cremoso de calabaza-jengibre y salsa Robert

½ Brownie, frutos rojos, tulipa y helado de menta

Un menú de lo más completo que podemos regalar y poner sobre la mesa, siempre que lo necesitemos. La propia web del restaurante te permite hacer reservas y cuadrar ese día en el que podrás descubrir una receta de esas que impresionan y que pueden ser una maravillosa opción.

Hazte con el mejor menú posible, uno de los alimentos que más se adaptarán a nuestras necesidades. Desde pescado, hasta carne, pasando por un dulce postre que tiene ese toque refrescante que impresiona.