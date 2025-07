El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado este lunes un polémico momento al recibir al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en su resort privado de Turnberry, en la costa oeste de Escocia. Este llamativo momento es un gesto sin precedentes diplomáticos, ya que fue el propio Starmer quien viajó dentro de su propio país para encontrarse con un jefe de Estado extranjero.

Un gaitero escoltó la llegada de Starmer al club de golf, donde Trump lo esperaba sonriente en la escalinata principal. El escenario fue escogido cuidadosamente por el equipo de Trump, para reforzar su imagen de líder global con capacidad de marcar el terreno incluso fuera de Estados Unidos.

Durante su reunión, Trump también protagonizó otro peculiar momento al ser preguntado por si iba a «visitar Londres» durante su estancia en Reino Unido, a lo que el magnate respondió de la siguiente manera: «Lo haré. No me gusta su alcalde (Sadiq Khan). Creo que ha hecho un trabajo pésimo. Es una persona desagradable». Tras las palabras de Trump, Starmer rápidamente intervino y cortó al presidente estadounidense, señalando que Khan es su «amigo».

REPORTER: Will you visit London during your state visit?@POTUS: «I will. I’m not a fan of your mayor… I think he’s done a terrible job, the Mayor of London. He’s a nasty person.» pic.twitter.com/9rKhWMthlV

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 28, 2025