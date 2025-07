Donald Trump ha sido tendencia estas últimas horas en redes sociales tras lo ocurrido en un partido de golf durante su estancia en Escocia. Si bien dejó una imagen icónica en la final del Mundial de Clubes de fútbol masculino en la celebración del Chelsea, el pasado fin de semana le cazaron haciendo trampas y desatando una oleada de reacciones de todo tipo.

Desde un edificio cercano al campo de Turnberry, propiedad del presidente de Estados Unidos, filmaron cómo aparecía en un carrito de golf aparcando frente a un búnker. Fue entonces cuando llegó el momento más surrealista, cuando uno de sus caddies se agachaba sutilmente para soltar una pelota justo antes de que Trump se bajase con su palo para golpear. Aunque en el vídeo no se aprecia que terminase golpeándola, se pudo sacar en claro que todo se trataba de una ayuda para satisfacerle.

Donald Trump, reincidente en sus pillerías

A raíz de ello, muchos en Twitter no se contuvieron a la hora de señalar la falta de deportividad de Trump, algo de lo que ya le han acusado en diversas ocasiones: «No dice la verdad; también hace trampas. Un día que jugamos al golf en Westchester, repitió varios golpes ‘por la gorra’. Si no le gustaba cómo le habían salido, decía que le habían distraído y hasta que se había resbalado al darle con el palo», comentó Rick Reilly, uno de los periodistas que más ha seguido la vida del presidente estadounidense. Incluso actores como Samuel L. Jackson y Anthony Anderson confirmaron que ellos vivieron de primera mano las astucias de Trump.

La razón principal de su viaje fue para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, y confirmó la aplicación de unos aranceles del 15% a todos los productos de la Unión Europea. Un acuerdo que viene de la mano con la anécdota que dejó disfrutando de su deporte favorito.