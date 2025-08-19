Alarma con Samu Aghehowa: se lesiona con el Oporto y su convocatoria con España corre peligro

La convocatoria de Samu Aghehowa con España corre peligro, después de que el internacional se lesionara en la segunda jornada liguera del Oporto y se retirase entre lágrimas. El delantero abandonó el choque contra el Gil Vicente al sufrir una lesión muscular en la primera parte. Una situación que pone en riesgo su presencia con la Selección para los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026 y, también, puede frustrar su fichaje por el Newcastle.

El jugador abandonó el choque ante el Gil Vicente en el minuto 30, después de sufrir un pinchazo en su muslo izquierdo. Fue tras intentar presionar a un rival, teniendo que parar la carrera y llevándose la mano a esa zona de forma inmediata. Fue sustituido por Luuk de Jong y, en ese momento, rompió a llorar.

Samu se ha convertido en una de las opciones en ataque para Luis de la Fuente, junto con Oyarzabal y Álvaro Morata, recientemente fichado por el Como italiano. El melillense es, además, una de las grandes promesas de nuestro fútbol, habiendo pasado ya por Granada y Alavés, donde jugó cedido por el Atlético de Madrid, con el que no llegó a debutar.

A sus 21 años, puede dar además el salto cualitativo de su carrera, puesto que es uno de los principales candidatos que baraja el Newcastle para suplir a Alexander Isak, cuya salida al Liverpool es inminente. Sin embargo, este contratiempo puede frustrar su llegada a la Premier League, de ahí las lágrimas al caer lesionado ante el Gil Vicente.

El delantero venía de marcar en el debut liguero contra el Vitoria Guimaraes, en el que los dragones ganaron por 3-0. Además, cuajó una gran temporada en la que fue su primera en Portugal, con 29 goles en 47 partidos, marcando dos tantos en el Mundial de Clubes, donde el conjunto luso cuajó una mala actuación, cayendo en la fase de grupos.

La presencia de Samu con España en duda

Ese rendimiento ha llevado a Samu Aghehowa, antes conocido por su primer apellido, Omorodion, a ser internacional absoluto con España. Su primera llamada fue en noviembre de 2024, debutando en Liga de Naciones ante Suiza. Además, también participó en las semifinales contra Francia, donde la Selección se impuso por 5-4. De cara al próximo parón, era una de las principales bazas de Luis de la Fuente para el ataque.

Sin embargo, esta lesión apunta a dejarle fuera del parón internacional. En él, España comenzará su camino hacia el Mundial 2026, que se celebra en próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, la Selección debe primero clasificarse, en un grupo en el que parte como principal favorita, con Georgia, Bulgaria y Turquía.

A estas dos últimas selecciones se enfrentarán a domicilio en la ventana de septiembre. Jugarán los días 4 y 7, en Sofía y Konya, respectivamente. En ellos, la campeona de Europa buscará sus primeros puntos en los clasificatorios europeos, donde la primera de cada grupo obtendrá el billete directo al campeonato mundial, mientras que las segundas irán a la repesca.