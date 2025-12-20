El Govern califica de «agresivo» el comportamiento de Negueruela con la diputada de Vox De las Heras

Reacción del Govern balear a la denuncia pública de la diputada de Vox, Patricia de las Heras, sobre «el acoso y machismo» que sufrió en su día por parte del portavoz socialista, Iago Negueruela, y que además fueron reiteradas en un periodo contrato de tiempo hace un año y medio en el Parlament: «Lamentamos los comportamientos agresivos», ha dicho el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El Govern balear condena la agresividad con la que el portavoz socialista, Iago Negueruela, se despachó en su momento con la diputada de Vox, Patricia de las Heras. Los detalles de aquellos días de «acoso y machismo» han sido detallados por De Las Heras en exclusiva en OKBALEARES.

«No es adecuado que se produzcan estos niveles de agresividad, como los que se produjeron entorno a la comisión de investigación en el Parlament por el caso Koldo», ha dicho este viernes el portavoz del Govern que preside Marga Prohens, Antoni Costa, a pregunta del periodista que firma esta información y las declaraciones de De Las Heras.

Sin entrar en más valoraciones concretas, Costa sí ha declarado que «en el momento que sucedieron los hechos todo el mundo lo pudo ver».

Costa ha sentenciado que «no son buenos estos comportamientos agresivos en el Parlament. Lamentamos que se produjeran esos comportamientos que creo que no debieron producirse».

La diputada ibicenca de Vox en el Parlament balear, Patricia de las Heras, vivió situaciones de máxima tensión con el portavoz socialista y número 2 del PSOE de las Islas, Iago Negueruela, en el periodo en el que transcurrió la comisión de investigación del caso Koldo en la cámara autonómica.

Denunció en su momento situaciones de acoso y machismo sin que sus quejas tuvieran traslado ni a los medios ni en el seno del PSOE. De las Heras ha detallado a OKBALEARES la persecución de Negueruela por los pasillos del Parlament, las actitudes machistas y las advertencias sufridas para que no contara lo que ahora está revelando.

«Todas las intervenciones de Negueruela durante la comisión de investigación fueron a cada cual más indecente», relata un año y medio después la diputada de Vox en el Parlament balear, Patricia de las Heras.