Jesús Vallejo es el protagonista de las notas de la semana de Pipi Estrada. El ex defensa del Real Madrid, ahora en el Albacete Balompié, fue una de las sensaciones de la última ronda de la Copa del Rey y por ello nuestro periodista asturiano ha querido darle la nota más alta de la semana. En el otro lado, encontramos que Pipi suspende a los jugadores del Real Madrid que se rieron durante el partido en Talavera en el banquillo mientras el equipo sufría para ganar.