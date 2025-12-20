La Bota de Oro de Son Flo cumple 13 años

La cena navideña de Ca n’Eduardo es ya una tradición para el Club de Amigos de Son Flo, sobre todo desde que hace trece años se incorporó una novedad: la entrega de la Bota de Oro, un trofeo fabricado artesanalmente por Xisco Mas, un verdadero talento tanto con las botas puestas en el césped como con sus herramientas en el taller. La entrega de la Bota de Oro es sin duda el momento culminante de la noche, y por supuesto así fue este año.

El club de amigos de Son Flo es un grupo de camaradas que lleva más de dos décadas reuniéndose cada lunes y jueves por la noche para jugar al fútbol, una tradición que comenzó allá por el lejano 2.002 y que hoy es parte esencial de sus vidas. Con el paso de los años, aquellos partidos improvisados se han convertido en un ritual inmovible, donde el deporte, la amistad y el buen humor siguen dominando cada encuentro.

Un año más los amigos de Son Flo celebraron su tradicional cena anual en el restaurante Ca n’ Eduardo por decimotercer año consecutivo, manteniendo otra costumbre que ya forma parte de la historia del grupo. Durante la velada se felicitaron los jugadores más destacados del año, entre ellos Mauro Infantino, Luis Cabezas, Lucas Jofre, Francesco Roman y Mauricio De Yuliis. El marco no pudo ser mejor, y allí Johnny Moloney ejerció, como no podía ser de otro modo, como el perfecto anfitrión.

Al final de la noche se entregó la codiciada “Bota de Oro”, premio que en esta edición fue otorgado a Emanuel Rolandi como jugador del año, un reconocimiento a su constancia, deportividad y excelente temporada sobre el césped. Al acto asistieron también algunos miembros más antiguos del club, como Darío Fioretti, Gustavo Elsner, Xisco Más, Emanuel Rolandi, Johnny Moloney, Cristian Landriel y Lisandro Lafroscia.

No importan ni los años ni los kilos ni los dolores de rodilla, que empiezan a ser ya muy frecuentes. De lo que se trata es de mantener la amistad y la tradición, y en eso están. Comienza la carrera hacia la decimocuarta edición de la Bota de Oro.