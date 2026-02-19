Una periodista deportiva la lía entrando borracha en una conexión en directo: «No tendría que…»

Nuevo lío en los Juegos Olímpicos de Invierno. Durante la cobertura de la competición, que tiene lugar en Milán‑Cortina, una conexión en directo acabó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la cita olímpica, aunque no precisamente por razones deportivas. La protagonista fue la periodista australiana Danika Mason, enviada especial de Channel Nine, cuya intervención llamó la atención de inmediato por un tono claramente impropio de una retransmisión informativa.

Durante el directo, Danika Mason habló con dificultad, encadenó comentarios sin demasiado sentido y se desvió del tema principal para mencionar asuntos tan dispares como el precio del café en Italia, las iguanas o anécdotas sin relación con el evento. En redes sociales, el vídeo se difundió rápidamente, generando una mezcla de bromas e incredulidad. En un primer momento, incluso se llegó a pensar que el frío extremo o el cansancio podían estar detrás de lo ocurrido, pero la realidad es que llevaba alguna copa de más.

Danika Mason pide perdón

Fue la propia periodista la que aclaró la situación al día siguiente. En una nueva aparición en pantalla, pidió disculpas públicamente y reconoció que había bebido alguna copa de alcohol antes de salir en directo. Admitió que fue un error y que no estuvo a la altura de lo que se espera de una profesional en un evento de esa magnitud. También explicó que factores como el frío, la altura y no haber comido lo suficiente pudieron influir en su estado: «Quiero disculparme. Estoy un poco avergonzada. Evalué por completo mal la situación. No tendría que haber tomado una copa, sobre todo en esas condiciones: hace frío, estamos en altitud y no haber cenado seguramente tampoco ayudó».

Antes de generar un conflicto mayor, la reacción del programa y de sus compañeros tras sus palabras fue de apoyo, aunque sin restar importancia al fallo. Más allá del revuelo y de lo viral que se ha hecho su intervención, el incidente quedó como una anécdota llamativa dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno que están dando mucho que hablar en las redes.