Tras colgarse la medalla de bronce en biatlón, Sturla Holm Laegreid sorprendió al mundo Con una confesión personal que rompió el guion habitual de las celebraciones "Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida", dijo

Tras colgarse la medalla de bronce en biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno, Sturla Holm Laegreid sorprendió al mundo con una confesión personal que rompió el guion habitual de las celebraciones. En un momento en el que los focos suelen apuntar al éxito, el noruego decidió hablar de una derrota íntima, una que no se mide en segundos ni en metros recorridos sobre la nieve.

«Hace medio año conocí a la mejor persona del mundo, la más bella. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida», dijo Sturla Holm Laegreid en la entrevista posterior a la prueba confirmando una infidelidad a su pareja. Sus palabras contrastaron con el brillo del podio, y es que mientras el bronce colgaba de su cuello, el peso de la culpa parecía caer sobre sus hombros.

Sturla Holm Laegreid explicó que la victoria no borró el remordimiento. Al contrario, el logro deportivo amplificó la necesidad de ser honesto. El biatleta reconoció haber fallado precisamente en lo más humano, cuidar a quien amaba. Su testimonio no buscó excusas ni justificaciones, solo asumir la responsabilidad de sus actos ante su novia y ante sí mismo.