Campaña en los aeropuertos de Baleares para atajar las agresiones a los empleados de las aerolíneas para poder «ir a trabajar sin que les peguen» y concienciar a los pasajeros.

La campaña se desarrollará durante la temporada turística en los aeropuertos de Ibiza, Mallorca y Menorca, con la que trata de «ganar un mínimo de respeto» e ir a trabajar «sin ser agredido, ni les escupan o insulten».

El responsable del sector aéreo en Baleares de UGT, José Negreira, ha indicado, que esta campaña ya la tenían pensada pero la reciente agresión de un hombre a un tripulante de Ryanair por una discusión por el equipaje, les ha obligado a adelantarla porque «empieza a ser muy grave».

Este jueves ha arrancado la iniciativa en el aeropuerto de Palma con el reparto de panfletos entre pasajeros y compañías. El sindicalista ha destacado la «muy buena» acogida que ha tenido la campaña, aunque ha resaltado que es «triste» que tengan que intervenir por estos motivos.

En las hojas se explica que los empleados están ahí para «cumplir con su trabajo» y que «no deciden» sobre el hecho de que las aerolíneas opten por cobrar las maletas. «Son normas de las compañías y hay que acatarlas porque si no nos sancionan y luego las iras de los pasajeros se las lleva el personal de facturación o en las puertas de embarque», ha alegado.

En cuanto a si la campaña también se habría dirigido a las agresiones que reciben por parte de pasajeros ebrios o bajo la influencia de las drogas, Negreira ha aclarado que «todo influye» pero «normalmente no se les deja viajar» a este tipo de personas.

No obstante, ha aclarado que las agresiones más frecuentes las reciben por parte de pasajeros que van de vuelta a sus destinos de origen, se les ha acabado el dinero y, al comunicarles que tienen que pagar la maleta, se enfadan y agreden a quien tienen delante.

Acerca de si han tenido alguna interlocución por parte de las empresas, ha aclarado que no han tenido ninguna comunicación y únicamente han recibido respuesta de AENA a una petición que hicieron en la que les explicaron los medios que tenían destinados a la protección de los trabajadores.

Negreira ha subrayado que, aunque pueden ser «mejorables», el personal existe y ha calificado el tiempo de reacción del personal de seguridad como de «bastante bueno». No obstante, ha sugerido que quizás habría que llevar a cabo un aumento de plantilla en el aeropuerto de Palma debido a que las obras han puesto «muchas» barreras arquitectónicas en el camino.