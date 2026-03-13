Feijóo asegura que el voto a Mañueco servirá para darle a Sánchez «el mayor susto de su vida»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las elecciones del próximo domingo se saldarán de nuevo con la victoria de Alfonso Fernández Mañueco. Tras enumerar hasta cinco las razones por las que votar al PP en Castilla y León, Feijóo sostiene que este voto «servirá para darle a Sánchez el mayor susto de su vida».

Así se ha expresado el presidente nacional de los populares durante el acto de cierre de campaña del 15-M que se ha celebrado en un abarrotado recinto ferial de Valladolid. Feijóo, que ha visitado la región durante nueve días casi de manera consecutiva para arropar a su candidato a la reelección a la presidencia de la Junta, ha destacado que «ha sido un honor venir a Castilla y León».

El líder del PP, que ha sido vitoreado al grito de «¡Presidente, presidente!» ante un recinto como lo es la Feria de Valladolid, donde han acudido más de 1.000 afiliados y simpatizantes y con los que se ha comprometido cerrará en el mismo espacio la campaña de las próximas elecciones generales, ha destacado los que, a su juicio, son los cinco motivos para votar al PP de la región.

«Primero, porque somos los únicos que pedimos el voto para gobernar; somos los únicos que hemos hablado en esta campaña de Castilla y León; somos los únicos que tenemos un balance de gestión; somos los únicos que nos hemos comprometido en esta tierra», ha aseverado.

Y como quinto y último motivo, ha destacado Feijóo, porque «el voto» al PP vale el doble». «Para darle el voto al PP de Castilla y León y para darle a Sánchez el mayor susto de su vida», ha asegurado que servirá el voto a Mañueco el próximo 15 de marzo. «Un voto al PP le da el Gobierno a Castilla y León; un voto al PP le da un buen disgusto a Pedro Sánchez», ha insistido. «Estará preocupado» si, tras el recuento del próximo domingo, la victoria de los populares es inapelable.

«Otro voto al PP es un gran empujón hacia afuera a Pedro Sánchez», ha asegurado. En este sentido, se ha dirigido también a los votantes del PSOE y de Vox para que, si están descontentos con los suyos, depositen su voto de confianza en el PP. Esa, ha asegurado, es su única posibilidad. «Lo mejor que pueden hacer estos, ambos, es votar al PP», ha aseverado.

Con todo, Feijóo, ha apelado al voto «que pone el cabreo a funcionar, el voto que convierte el enfado en gobierno, el voto que no bloquea». Ese voto, ha asegurado, debe ser el próximo domingo para el PP. «Si estás enfadado, vota al PP, si estás molesto, vota al PP», ha asegurado.