Primer informe de la Guardia Civil sobre Adamuz: un carril roto o un fallo de la soldadura sin descartar el sabotaje

El primer atestado elaborado por la Guardia Civil sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) no cierra ninguna línea de investigación por el momento. El informe, que se ha conocido este jueves, apunta a un carril roto o un fallo de la soldadura, sin descartar el sabotaje, como causa del descarrilamiento del Iryo.

El documento, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, analiza el descarrilamiento parcial de un tren Iryo que circulaba a más de 200 km/h, lo que provocó una colisión frontal con un Alvia en sentido contrario, dejando un balance de 46 fallecidos y 155 heridos.

Entre las posibles causas del accidente de Adamuz que siguen sobre la mesa destacan principalmente problemas en la infraestructura ferroviaria: desde la rotura previa de uno de los carriles (un riel fabricado en 2023 que se unía mediante soldadura a otro mucho más antiguo, de 1989) hasta un eventual defecto en esa misma unión soldada.

Se están examinando muestras de material y se revisan denuncias previas de sindicatos sobre el estado de las soldaduras y las distancias entre ellas en ese tramo, que había sido renovado por Adif en parte.

Aunque el fallo humano parece poco probable —los análisis toxicológicos a los maquinistas y sus declaraciones apuntan en otra dirección—, los investigadores también mantienen abierta la hipótesis de un acto intencionado, como un sabotaje o incluso un atentado terrorista.

Para ello, se esperan los resultados de laboratorio que busquen posibles huellas de herramientas de corte, restos de explosivos o sustancias corrosivas en la vía.

De momento, el informe se basa en datos facilitados por Renfe, imágenes de cámaras y observaciones iniciales en el lugar, pero queda pendiente el análisis completo de las cajas negras, más peritajes técnicos y documentación adicional. Por tanto, ninguna posibilidad se ha descartado todavía.