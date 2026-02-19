Segundo Martínez, jefe de Seguridad de Zapatero en Moncloa, trabaja para Huawei y es el ministro del Interior en la sombra

OKDIARIO publica este jueves en exclusiva un vídeo en el que descubrimos a dos mandos policiales y a la mujer del jefe de Seguridad de José Luis Rodríguez Zapatero, Segundo Martínez, visitando al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez.

Los tres llegaron a su domicilio en Madrid este martes por la noche tras conocerse la denuncia de agresión sexual de González Jiménez a una agente policial y su posterior dimisión.

Es relevante el hecho de que la esposa de Segundo Martínez, jefe de Seguridad de Zapatero en Moncloa, acudiera a casa del ex DAO nada más explotar el escándalo porque pone de manifiesto la red de lealtades que sostiene a los altos mandos del cuerpo policial bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El hombre de confianza en La Moncloa

Segundo Martínez fue el hombre de máxima confianza en materia de seguridad de José Luis Rodríguez Zapatero durante su etapa como presidente del Gobierno.

Fue uno de los nombres más relevantes de la policía política del zapaterismo. Natural de la comarca de Babia, en León, Martínez inició su carrera en la lucha contra ETA, lo que le valió un rápido ascenso hasta la Jefatura Superior de Castilla y León. Sin embargo, fue en 2004 cuando su figura cobró verdadera dimensión política: Zapatero lo nombró jefe de seguridad de Presidencia del Gobierno, convirtiéndolo en uno de sus hombres de máxima confianza durante sus dos legislaturas en La Moncloa.

Desde ese puesto coordinó los dispositivos de protección del jefe del Ejecutivo y gestionó la interlocución con los mandos policiales responsables de la seguridad institucional.

Su papel no era visible públicamente, pero sí determinante en la arquitectura interna del poder. En los entornos policiales se le consideraba un perfil técnico con ascendencia en los círculos de máxima confianza del presidente. Y esa cercanía política marcó el rumbo posterior de su carrera.

De la seguridad presidencial a la empresa tecnológica

Tras la salida de Zapatero del Gobierno en 2011, Martínez intentó incorporarse a distintas compañías públicas. Finalmente, recaló como consejero en Huawei, multinacional china del sector de las telecomunicaciones que mantiene relaciones contractuales con el Gobierno español en numerosas administraciones.

Su incorporación a la tecnológica se produjo justo cuando Estados Unidos acusó a Huawei de posibles prácticas de espionaje. A pesar de ello, el Gobierno español continuó manteniendo su relación con la empresa en España.

Desde su posición en Huawei, Martínez participa en las relaciones institucionales de la compañía, en un momento en el que la digitalización de la Administración y de los cuerpos de seguridad se ha convertido en un área estratégica de contratación pública.

Red de influencia y continuidad de contactos

Fuentes policiales sostienen que Martínez mantiene una relación fluida y estrecha con antiguos compañeros y responsables actuales del área de seguridad del Ejecutivo. Entre ellos figura María Marcos, directora del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno y primera mujer en ocupar ese puesto tras la llegada del PSOE al poder con Pedro Sánchez.

Según estas mismas fuentes, ambos coinciden con frecuencia en encuentros profesionales y personales, lo que ha alimentado la percepción de que existe una línea de continuidad entre la estructura de seguridad de la etapa de Zapatero y la actual.

El ministro del Interior en la sombra

En determinados círculos policiales y políticos, la figura de Segundo Martínez es descrita como la de un «ministro del Interior en la sombra». La expresión alude a su capacidad de interlocución, su conocimiento de los resortes internos de la seguridad del Estado y su proximidad histórica al ex presidente Zapatero.