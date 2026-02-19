El Barça gasta el dinero presupuestado para la obra del Camp Nou y todavía falta la gradería, anillo VIP y cubierta

Las obras actuales del Camp Nou, hasta el punto en el que están a día de hoy, ya se han comido todo el dinero que presupuestó el Barça cuando aprobó el proyecto de obra que lideró constructora turca Limak Construction. Los 960 millones de euros que se estimaron para dar por concluida la obra de remodelación del estadio completó ya están agotados y el coste actual ya se sitúa por encima de las diez dígitos.

La inversión acumulada del Barça ya ha rebasado esa cifra y, en la práctica, el coste global de la obra del Camp Nou se sitúa por encima de los 1.000 millones de euros, cuando todavía quedan actuaciones estructurales relevantes pendientes de ejecución. Entre ellas figuran la finalización de la tercera gradería, la construcción del anillo de palcos VIP y la instalación de la cubierta del nuevo estadio.

El escenario económico que maneja el club es todavía más exigente. Las previsiones internas apuntan a que el coste definitivo de la reforma podría incrementarse entre 200 y 300 millones de euros adicionales respecto a lo inicialmente pactado.

Para hacer frente a ese sobrecoste, la entidad deberá recurrir a una parte del fondo reservado para contingencias y, además, al préstamo global de 1.500 millones de euros suscrito con Goldman Sachs, tal y como ha avanzado RAC1.

Este desvío presupuestario impacta directamente en la planificación financiera del proyecto Espai Barça, ya que la utilización de estos recursos afectará de lleno a la partida prevista para el futuro Palau Blaugrana, aún sin proyecto firme.

En paralelo al avance de los trabajos y la obra, este jueves está prevista una nueva inspección técnica en el Camp Nou, clave para desbloquear la siguiente fase de reapertura que estudia el Barça. La validación de la denominada fase 1C permitiría al club ampliar el aforo hasta alrededor de 62.000 espectadores, incorporando los 14.000 asientos correspondientes a la primera y segunda gradería del Gol Nord, que actualmente permanece cerrada al público.

En caso de recibir luz verde, el Barça podría aumentar de forma inmediata la capacidad operativa del estadio en sus próximos compromisos como local, que según han manifestado, «serán asignadas prioritariamente a la masa social blaugrana».

«El Club se mantiene a la espera de recibir la autorización definitiva por parte del Ayuntamiento para activar la fase 1C, una aprobación que se espera poder obtener lo antes posible, a inicios del mes de marzo», señala el Barça en un comunicado emitido este jueves.

En cuanto a la inspección de este jueves, la revisión técnica será determinante para los planes inmediatos del club. La validación de las instalaciones corresponde a Dekra, empresa independiente encargada de certificar el cumplimiento de la normativa. Para esta visita se ha solicitado expresamente la presencia de técnicos municipales, a petición del director del proyecto Espai Barça, Joan Centelles.

Desde el entorno del club se considera que esta inspección representa una oportunidad clave para poder incrementar el aforo de cara a los próximos compromisos de alto nivel en el estadio, entre ellos la vuelta de las semifinales de Copa frente al Atlético de Madrid. De hecho, el Barça se muestra optimista ante la posibilidad de poder estrenar este nuevo aforo cuanto antes, incluso este próximo partido, coincidiendo con el partido del domingo ante el Levante UD, correspondiente a la 25ª jornada de Liga, programado para las 16:15 horas.