El Barcelona anuncia obras en el Espai Barça hasta ¡2032!

Poner una fecha final para dar por concluidas tanto las obras del Camp Nou como del Espai Barça es una tarea titánica para el Barcelona. Así ha sido durante estos últimos años así tiene pinta de que va a ser hasta que se finalice por completo la obra que lleva adelante Limak Construction. Según los tiempos establecidos, la última piedra del Espai Barça podría colocarse… ¡en 2032!

El Camp Nou es una pieza más dentro de toda la estructura que se dibujó con el Espai Barça. El trabajo profundo de remodelación de toda la esfera que rodea el estadio blaugrana incluía también otras obras más allá de los cambios realizados en el Camp Nou, como es el futuro Palau Blaugrana y un hotel en las inmediaciones además de un entorno habilitado para el disfrute. Todo esto tiene como fecha final 2032, dentro de seis años.

Este 2026 era el año fijado inicialmente por el Barcelona y Joan Laporta para dar por concluida las obras del Camp Nou, ya con la cubierta instalada. Esa idea se desvaneció con rapidez, imposible en los ritmos que ha trabajado Limak, que desde primera hora incumplió plazos. La realidad es que el Barça no acabará con sus actuaciones en el Camp Nou hasta finales del próximo año, 2027, o incluso principios de 2028. A tenor por las últimas estimaciones de la entidad, bien podría ser lo segundo, o una tercera fecha más realista una vez avance todo.

Pero es que el proyecto del Espai Barça no acaba en el Camp Nou, es solamente una pieza más, quizá la más importante, pero no la única. El estadio blaugrana será el principal motor del Espai Barça y es por ello que las actuaciones se han centrado en él, ya que ofrecerá sumas económicas anuales en torno a los 350 y 400 millones de euros con su explotación al Barcelona. Esa mina de oro es la que quieren aprovechar cuanto antes Laporta y su Junta Directiva.

El Espai Barça también contempla la construcción tanto del Palau Blaugrana como del denominado Petit Palau, dos infraestructuras con capacidad para 15.000 espectadores, en el primer caso, y de entre 3.000 o 4.000 para el segundo. Forman parte del proyecto pero ninguna de éstas tiene ni siquiera financiación o maqueta, un detalle más que significativo del rumbo y tiempos que se esperan de esta obra, fijadas en su conclusión para 2032.

Y es que el Palau Blaugrana será otro de los motores económicos del Barça del futuro. Además de ser el templo del equipo de baloncesto, se proyecta también como un espacio de eventos y conciertos que explotar, algo similar al Movistar Arena, aunque éste no pertenece al Real Madrid, sino a la Comunidad de Madrid.

Pese a que no hay, a día de hoy, ni maqueta ni presupuesto para la construcción del nuevo Palau Blaugrana, sí se conoce el despacho de arquitectos que se encargará de él, Tac Arquitectes, que ganó el concurso… ¡en 2015! Otra muestra más de los tiempos y retrasos que vive a día de hoy el Barcelona, que además de proyectar estas dos infraestructuras, contempla un hotel y dos edificios de oficinas en lo que son hoy los terrenos del Palau Blaugrana.