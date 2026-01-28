Las ratas invaden el césped del Camp Nou antes del partido de Champions contra el Copenhague

El Camp Nou no gana para disgustos que dan la vuelta al mundo. Si las inundaciones de agua que vivieron los aficionados del FC Barcelona el pasado fin de semana parecieron surrealistas, ahora ha sido turno de las ratas las que han vuelto a dejar en evidencia a Joan Laporta por el estado de las instalaciones a pocas horas de jugar un partido de Champions.

No es la primera vez que aparecen estos animales como síntoma de la suciedad. Durante los primeros años de las obras aparecían muy de vez en cuando y las imágenes se hicieron virales en redes sociales. Sin embargo, lo preocupante es que fue un problema que nunca se llegó a resolver. El pasado mes de septiembre, cuando el Barça apretaba al Ayuntamiento de la ciudad para lograr la licencia de apertura al público, se vieron a los roedores en zonas sensibles como las zonas VIPs y pasillos para acceder a las gradas.

Ahora, con el partido ante el Copenhague a la vuelta de la esquina, TNT Sports ha desvelado que las ratas han llegado hasta el propio césped, probablemente buscando refugio en zonas más elevadas a raíz de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en los últimos días. Existe una gran preocupación con la imagen que está dando el club azulgrana, puesto que actualmente está peleando por una nueva licencia para aumentar el aforo de los 45.000 espectadores a los 62.000.

¡Pequeño problema en el Camp Nou! 🫣🐀 Captamos unas invitadas que seguro no se querían perder la #BenditaChampions. 😱 📲 @StreamMaxLA: https://t.co/JQG7BTvG44#TNTSportsEnHBOMax pic.twitter.com/HQgjJJQozu — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 27, 2026

Esto dijo Laporta hace apenas unos días para excusarse con el problema del agua: «El campo está en construcción y todo lo que se deba reparar sobre la marcha, lo iremos haciendo. Es habitual y se solventará porque el campo avanza a buen ritmo y todo va a su ritmo. La licencia 1C tenía que ser a principios de enero pero se está demorando. Ahora veremos si la tenemos para el Mallorca, aún no me he rendido», explicó. Los problemas no paran de crecerle al Barcelona, que vuelve a mostrar a todo el mundo otro bochorno viral.