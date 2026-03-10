500 años de una unión imperial: Carlos I e Isabel de Portugal y la boda que marcó una época

Marzo de 1526. Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal contraen matrimonio en los Reales Alcázares de Sevilla. Lo que empezó como una alianza de Estado acabaría convirtiéndose en una unión por amor que marcaría la historia y la gobernanza de su vasto imperio.

Su historia comenzó años antes, cuando los Reyes Católicos institucionalizaron una política matrimonial cuya premisa era tan clara como ambiciosa: cercar a Francia, reforzar alianzas y sumar recursos económicos. Desde que Carlos I llegó a España con apenas 17 años, la figura de su prima hermana Isabel de Avis (hija de Manuel I de Portugal y de su tía María, hermana de Juana) se perfiló como la mejor candidata para desposarse con el joven monarca.

Esta unión también aseguraba al rey de España una dote sustancial, nada menos que 900.000 doblas de oro, vital para financiar su inminente coronación como emperador.

La reina Isabel tuvo que esperar durante una semana en el Real Alcázar de Sevilla y no acogió con entusiasmo la tardanza excesiva del emperador. Por fin, el 10 de marzo, el César entró en la ciudad hispalense, donde fue recibido con vitores y aplausos. En cuanto el emperador vio a Isabel, se produjo un flechazo y decidió no esperar más y casarse esa misma noche. Los dos se desposaron en un altar provisional y, por lo precipitado del asunto, en la celebración solo pudieron estar los más allegados.

A los dos meses del enlace, los emperadores decidieron continuar su luna de miel en Granada, donde residieron hasta diciembre de 1526. Los dos mostraron desde el comienzo una relación muy unida y, según cartas de la época del embajador Martín de Salinas, son «los dos mejores casados que yo sepa de este mundo».

Para conmemorar este V Centenario del enlace entre ambos monarcas, en Sevilla se podrá disfrutar de un espectáculo deslumbrante, además de una recreación del enlace en el interior del Alcázar, a cargo de la prestigiosa compañía Teatro Clásico de Sevilla.

Asimismo, también habrá un congreso internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla, donde participarán especialistas internacionales provenientes de las universidades de Leiden, Viena, Venecia o la Sorbona de París.