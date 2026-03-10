Cambio confirmado en el Estatuto de los Trabajadores: llegan los nuevos permisos retribuidos

El 2025 se perfila como un año clave para los derechos laborales en España, con una serie de cambios que beneficiarán a los trabajadores y les brindarán mayor flexibilidad y seguridad. Uno de los principales avances es la posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Por otro lado, el Estatuto de los Trabajadores incluirá nuevos permisos retribuidos, consolidando y ampliando los derechos de los empleados.

Entre las novedades se destacan permisos por alertas climáticas, por el cuidado del menor y la ampliación de otros beneficios como el permiso parental y de lactancia. Estos cambios buscan adaptarse a las necesidades de los trabajadores y garantizar un entorno laboral que favorezca tanto el desarrollo profesional como el bienestar personal. Asimismo, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados tienen derecho a un descanso mínimo semanal de un día y medio, acumulable por hasta 14 días. Además, regula las fiestas laborales, que deben ser retribuidas y no recuperables, con un máximo de 14 al año, de las cuales dos serán locales. Entre las festividades nacionales se incluyen la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo y 12 de octubre.

Estatuto de los Trabajadores: permisos retribuidos

El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores establece una serie de permisos retribuidos para los empleados, como los 15 días por matrimonio o registro de pareja de hecho o los cinco días por enfermedad grave de familiares. Además, los trabajadores cuentan con permisos por fallecimiento de familiares cercanos, mudanzas, y el cumplimiento de deberes cívicos como votar. También se contemplan permisos para la lactancia, formación y cuidados del recién nacido.

Estos derechos, sumados a la posibilidad de adaptar la jornada laboral o reducirla, garantizan una mayor flexibilidad y bienestar para los trabajadores. En 2025, se espera un cambio importante en los derechos laborales en España, con la introducción de nuevas normativas que beneficien tanto a los trabajadores como a la sociedad en general.

Permiso por alertas climáticas

Una de las incorporaciones más destacadas es el permiso por alertas climáticas, un derecho que se presentó a finales de 2024 tras los efectos devastadores de fenómenos meteorológicos extremos como la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este permiso tiene como objetivo ofrecer una respuesta rápida y adecuada a los riesgos derivados de catástrofes naturales y otros fenómenos adversos que podrían poner en peligro la seguridad y bienestar de los empleados.

El permiso por alertas climáticas otorga a los trabajadores hasta cuatro días de ausencia retribuida en determinadas circunstancias. Estas situaciones incluyen la imposibilidad de acceder al centro de trabajo debido a condiciones meteorológicas extremas, la emisión de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento por parte de las autoridades, o cuando se presenten riesgos graves e inminentes derivados de fenómenos naturales como inundaciones, tormentas intensas, nevadas, o cualquier otra catástrofe que dificulte el normal desenvolvimiento de las actividades laborales.

La inclusión de este permiso responde a la creciente preocupación por las consecuencias del cambio climático y la necesidad de contar con un marco legal que garantice la seguridad de los trabajadores en situaciones de emergencia. De esta manera, se busca mitigar los efectos negativos que eventos como tormentas, sequías extremas o olas de calor puedan generar sobre la salud y la productividad de los empleados. La legislación se adapta a la realidad de un mundo que, debido a la crisis climática, está experimentando fenómenos más frecuentes y destructivos.

Otro aspecto importante de esta normativa es su relación con la reducción de la jornada laboral y la flexibilidad horaria. A medida que las empresas implementen protocolos para hacer frente a alertas climáticas, es posible que se genere una mayor demanda de adaptación en los horarios y formas de trabajo.

En este contexto, el permiso por alertas climáticas podría facilitar que los trabajadores puedan hacer frente a las adversidades sin que ello afecte de manera significativa su salario o su productividad, fomentando una cultura laboral más flexible y adaptada a las necesidades de la sociedad actual.

Permiso parental ampliado y retribuido

Por otro lado, el permiso parental ampliado y retribuido es una de las reformas más significativas en la legislación laboral española que ha entrado en vigor en 2025. Esta medida está directamente relacionada con a la implementación de la Directiva Europea 2019/1158, que establece la obligación de los Estados miembros de garantizar que el permiso parental de al menos ocho semanas sea retribuido.

Además de la ampliación del permiso parental, otro de los cambios que se ha introducido en 2025 es la extensión del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que actualmente está establecido en 16 semanas, a un total de 20 semanas. Este incremento de cuatro semanas adicionales no sólo beneficia a los trabajadores que se encuentran en una situación de maternidad o paternidad, sino que también se extiende a los derechos de ambos progenitores.

Estas medidas refuerzan la conciliación laboral, garantizando descansos adecuados y festivos retribuidos, adaptándose a las necesidades actuales de los trabajadores.