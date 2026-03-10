Soy veterinaria y esto es lo que opino de ponerle abrigo a tu perro: «¿Es humanizarle?»

La llegada del invierno trae consigo una serie de preocupaciones para los propietarios de mascotas, especialmente cuando se trata de perros. A medida que las temperaturas bajan, muchas personas se plantean si es necesario ponerle un abrigo al perro para protegerlo del frío. Aunque el tema de «humanizar» a las mascotas puede generar debate, la verdadera cuestión radica en evaluar las necesidades individuales de cada animal, teniendo en cuenta factores como su raza y tipo de pelaje.

Existen diversas opiniones sobre el tema. Algunos consideran que los perros pueden soportar el frío con su propio pelaje, mientras que otros defienden la práctica de ponerles ropa como una forma de garantizar su bienestar. La veterinaria María, a través de un vídeo en TikTok, expone su perspectiva profesional al respecto, aclarando que la decisión de abrigar a un perro debe basarse única y exclusivamente en sus necesidades.

¿Es necesario ponerle un abrigo al perro para protegerle del frío?

El pelaje es una de las características más importantes que determina cómo un perro se adapta a las bajas temperaturas. Al igual que nosotros, los perros tienen una respuesta natural al clima que les rodea, pero no todas las razas cuentan con las mismas características para soportar el frío. Los perros con un pelaje grueso y denso, como los de razas nórdicas, están más preparados para resistir temperaturas extremas.

Por ejemplo, razas como el husky siberiano, el malamute de Alaska o el samoyedo, tienen un doble manto de pelo: un manto interno suave y denso que retiene el calor y un manto externo más largo y áspero que protege contra el viento y la humedad. Estos perros han sido criados para vivir en climas fríos, y su pelaje les permite soportar temperaturas bajo cero sin necesidad de ropa adicional. En cambio, razas con pelajes más finos o cortos, como el chihuahua, el dóberman o el galgo, no tienen la misma capacidad para mantener el calor corporal en condiciones extremas.

Razas con pelaje corto

Las razas con pelaje corto o poco denso pueden ser más vulnerables al frío. Estos perros pueden sufrir hipotermia o molestias por el frío, lo que hace que algunos propietarios opten por vestirlos con abrigos durante el invierno.

La veterinaria María señala que, al igual que nosotros, los perros necesitan protegerse del viento, la lluvia y la nieve. Los abrigos para perros están diseñados para cubrir su cuerpo y proporcionarles aislamiento adicional. No hay que interpretar esto como una forma de «humanizarlos», sino como una medida para velar por su bienestar.

Si bien es cierto que algunas personas pueden ver el acto de poner ropa a los perros como una forma de tratar de hacerlos más «humanos», en realidad, es una forma de proporcionarles cuidado y protección. La «humanización» es un término que se refiere a tratar a los animales como si fueran personas, lo cual no es el objetivo cuando se le pone ropa a un perro.

Además, es importante que los propietarios de perros no se dejen influir por las opiniones externas sobre lo que es «correcto» o «incorrecto» en cuanto al cuidado de sus mascotas. Al igual que nosotros, los perros tienen diferentes necesidades según su genética y su entorno. Algunos perros disfrutan de la nieve y el frío, mientras que otros prefieren estar dentro de casa o bajo una manta caliente. Lo esencial es que los dueños actúen de acuerdo con lo que su perro necesita.

Comportamiento del animal

La clave para saber si un perro necesita un abrigo en invierno no radica únicamente en su raza o pelaje, sino también en su comportamiento. Los perros tienen la capacidad de comunicar sus necesidades a través de su lenguaje corporal, por lo que es importante prestar atención a señales que puedan indicar que están sintiendo frío. Si un perro tiembla, se acurruca constantemente o busca refugio en lugares cálidos, es una clara indicación de que está incómodo debido a las bajas temperaturas.

Cabe recordar que no todos los perros reaccionan de la misma manera al frío. Algunos perros pueden sentirse cómodos con temperaturas frías y seguir jugando o caminando sin problema, mientras que otros pueden necesitar ropa de abrigo para mantenerse calientes. Observar el comportamiento de tu mascota te permitirá tomar una decisión informada y adecuada a sus necesidades.

En resumen, el debate sobre si se debe vestir a los perros con ropa en invierno no tiene una respuesta única. Depende de múltiples factores, como el tipo de pelaje, la raza y el comportamiento del animal ante el frío. Es importante que los dueños tomen decisiones informadas, considerando las necesidades individuales de su mascota y no dejándose llevar por las normas sociales. A veces, un abrigo no es un acto de «humanización», sino una forma de garantizar el bienestar del animal. Al final, lo más importante es que cada perro esté lo más cómodo y protegido posible durante los meses más fríos del año.