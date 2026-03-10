Éstas son las señales que confirman que tu perro está resfriado: lo que debes hacer

Aunque los perros son animales muy resistentes, sus cuerpos no son inmunes a las enfermedades comunes que afectan a las personas, como el resfriado y la gripe. Aunque un resfriado en los perros no suele ser tan grave como en los humanos, sus efectos pueden causarles molestias y dificultar su rutina diaria. Por ello, es fundamental conocer las señales que indican que tu perro podría estar resfriado.

Además, es importante saber que, al igual que con los humanos, los resfriados en los perros pueden deberse a factores externos como el frío excesivo, los cambios drásticos de temperatura, la exposición a la humedad o la falta de una alimentación adecuada para fortalecer su sistema inmunológico. Si has notado que tu perro presenta signos de resfriado, lo primero que debes hacer es hablar con un veterinario antes de intentar cualquier remedio casero. No debes administrar medicamentos para personas a tu perro, ya que muchos de estos productos pueden ser tóxicos para ellos.

¿Cómo saber si el perro está resfriado?

Al igual que las personas, los perros pueden mostrar una variedad de síntomas cuando están resfriados.

Uno de los síntomas más evidentes de un resfriado en los perros es la congestión nasal. Esto puede manifestarse como dificultad para respirar, ruidos nasales o respiración pesada. Si notas que tu perro está respirando por la boca o tiene la nariz constantemente húmeda y fría, es probable que esté lidiando con un resfriado.

Al igual que en los humanos, los ojos de los perros pueden volverse rojos y presentar secreciones cuando están resfriados. Esto es un indicativo de que su sistema inmunológico está combatiendo una infección o irritación. La secreción puede variar de clara a espesa, dependiendo de la gravedad del resfriado.

Cuando están resfriados, los perros suelen perder el apetito debido a su malestar general. La fiebre, los dolores corporales y la sensación de debilidad pueden hacer que se sientan más cansados y menos interesados en comer.

Al igual que las personas, los perros pueden estornudar debido a la congestión nasal o a la irritación de las vías respiratorias. Si notas que tu perro estornuda con frecuencia, especialmente después de pasar tiempo al aire libre en climas fríos o húmedos, puede ser una señal de que está resfriado.

Los perros tienden a lamerse la nariz para aliviar la sensación de irritación que pueden sentir debido a la congestión. Si ves que tu perro está lamiendo su nariz con frecuencia, esto puede indicar que se encuentra mal debido a un resfriado.

La prevención es clave



Si bien no siempre es posible evitar que tu perro se resfríe, hay varias medidas que puedes tomar para minimizar los riesgos y prevenir que tu mascota se enferme.

En primer lugar, es importante proteger a tu perro del frío extremo, especialmente si tiene el pelaje corto o es más sensible a las bajas temperaturas. Utilizar abrigos para perros durante los paseos puede ayudar a mantener su temperatura corporal en un rango seguro.

Los paseos al aire libre son una parte esencial de la rutina de ejercicio de un perro, pero es importante evitar caminatas largas en condiciones de frío extremo o humedad. Si es necesario, trata de acortar la duración de los paseos y siempre asegúrate de que tu perro esté seco y calentito después de regresar a casa.

Si tu perro se moja durante el paseo, es fundamental secarlo inmediatamente con una toalla o secador de pelo nada más llegar a caa. La humedad en su pelaje puede aumentar la probabilidad de que se resfríe, ya que el cuerpo de tu perro puede perder calor rápidamente.

Asegúrate de que tu perro siempre tenga acceso a un lugar cálido y seco para descansar, especialmente durante la noche. Evita dejarlo fuera en la intemperie si las temperaturas son bajas. Además, asegúrate de que tenga una cama cómoda para que pueda descansar adecuadamente.

Durante los meses más fríos, tu perro puede necesitar más calorías para mantener su temperatura corporal. Alimentarlo con una dieta equilibrada y adaptada a sus necesidades energéticas ayudará a mantener su salud general y su sistema inmunológico fuerte.

Diferencia entre gripe y resfriado

La diferencia entre gripe y resfriado en perros radica principalmente en la gravedad y los síntomas asociados con cada uno. El resfriado en los perros suele ser más leve, con síntomas como congestión nasal, estornudos, secreción nasal y ojos ligeramente irritados.

En cambio, la gripe es más grave. Se presenta con síntomas similares a los de un resfriado, pero más intensos, como fiebre, tos persistente, falta de apetito, dificultad para respirar y letargo. La gripe canina puede ser contagiosa entre perros y, si no se trata adecuadamente, puede llevar a complicaciones más serias, como neumonía. El virus de la gripe canina (H3N2 o H3N8) es diferente al de la gripe humana, y los perros infectados necesitan atención veterinaria para evitar complicaciones.