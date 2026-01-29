El Camp Nou celebró como un título que el Real Madrid se quedase fuera del Top-8

La afición del Barcelona, en el Camp Nou, celebró como un título que el Real Madrid se quedaba fuera del Top-8 tras el gol del Sporting de Portugal en San Mamés que a su vez eliminó de la Champions League al Athletic Club de Bilbao. El equipo culé hizo sus deberes goleando al Copenhague por 4-1 y se metió directo a octavos de final.

«Madridista el que no bote», cantaba el Camp Nou celebrando que el Real Madrid no se metía junto al Barcelona en el Top-8. Sucedió durante el tiempo de descuento en la goleada del equipo culé al Copenhague por 4-1. Justo en ese momento, los blancos perdían ante el Benfica en Lisboa, pero estaban dentro de los ocho primeros.

Hasta que en ese momento, el Sporting de Portugal marcó el gol de la victoria en San Mamés que eliminó al Athletic y que adelantaba al Real Madrid. Por lo tanto, los de Arbeloa se quedaban fuera del Top-8. Eso lo supo la afición del Barcelona en el Camp Nou al momento y comenzó a celebrarlo acordándose del eterno rival y saltando al unísono. Parecía que el equipo culé ya había ganado la Copa de Europa.

Por lo tanto, fue una noche feliz en Barcelona viendo a su equipo clasificar para los octavos de final de manera directa y siendo el único español que lo consigue. Real Madrid y Atlético de Madrid perdieron en esta última jornada de la fase liga de la Champions League y tendrán que jugar la fase previa. Dos partidos más en febrero que el equipo culé se ahorra. Villarreal y Athletic directamente han sido eliminados.