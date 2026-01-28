Lamine Yamal presume de que el Barça sea el único español en el Top-8: «Te da la vida descansar»

Lamine Yamal presumió ante los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona sobre el Copenhague de que el equipo culé es el único clasificado del fútbol español al Top-8. La estrella blaugrana declaró que las dos semanas sin partidos de Champions a finales de febrero les dará la vida.

El delantero culé se mostró «muy feliz» por el pase directo a octavos de final de la Liga de Campeones, tras la victoria contra el Copenhague (4-1), ya que, en su opinión, no tener que jugar la eliminatoria de repesca les deja «más tranquilos» con vistas a las próximas semanas.

«Al final te da la vida descansar. Tener dos partidos menos te deja más tranquilo con este calendario», afirmó el jugador catalán en declaraciones a pie de campo después de ganar al Copenhague en el Camp Nou con uno de los goles saliendo de sus botas.

Lamine Yamal ha sido clave en la remontada de su equipo en el segundo tiempo con una asistencia, la del primer gol de Robert Lewandowski, y otro tanto, el segundo de su equipo. Por ello, ha sido designado como el mejor jugador del partido.

«En ‘Champions’, me siento más libre, más feliz. Estoy muy contento por el partido. Ahora me estoy acostumbrando a los dos contra uno de los rivales. Es lo que hay, hay que jugar así», reflexionó Lamine Yamal ante los medios al ser preguntado por su actuación individual.

Con todo, el internacional español elogió la reacción de su equipo en la reanudación, cuando ha marcado cuatro tantos. «Al final cuando te meten un gol es difícil remontar en la ‘Champions’. En el segundo tiempo, hemos demostrado que podemos ser muy fuertes», concluyó la joven perla azulgrana.