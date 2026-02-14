El Barcelona se estanca con las licencias del Camp Nou después de tres meses caóticos

El Camp Nou no está preparado aún para tener más aforo. Ese es el mensaje que ha repetido el Ayuntamiento de Barcelona después de denegar en varias ocasiones el permiso 1C para que el estadio azulgrana pase de 45.000 a 62.000 espectadores. Un objetivo que se marcó la directiva desde el pasado mes de noviembre pero que se ha visto estancado después de casi 90 días de varios desbarajustes que ha hecho que todo se estanque en el momento crítico de la temporada.

A finales de año, en el Barcelona se respiraba cierto optimismo al haber encadenado dos licencias de ocupación. La primera se produjo el mes de octubre, pero prefirieron seguir esperando un mes más para obtener la licencia 1B para evitar que el regreso solo estuviese al alcance de 27.000 personas. Un anuncio que llegó por todo lo alto y que ponía la primera piedra ante las quejas de aficionados y jugadores de tener que jugar en Montjuic 909 días después de cerrarse el Camp Nou.

Sin embargo, desde aquel anuncio, el Barça no ha podido seguir avanzando en la tercera ampliación. Intentaron apurar los plazos para marcarse como fecha límite finales de enero para reabrir así la zona de Gol Norte. Sin embargo, el tiempo pasó y no llegó el anuncio. En ese lapso ocurrieron varios escándalos que hicieron desconfiar al Ayuntamiento para dar el visto bueno.

Las instalaciones no estaban a la altura. Los famosos palcos VIPS tardaron en colocarse y en redes sociales se adelantó que los plazos no iban a ser buenos para que estuvieran operativos pensando a corto plazo…pero esa no iba a ser la peor parte. El partido ante el Real Oviedo se demostró que el Camp Nou no estaba preparado en los días fuertes de lluvia. Se vieron inundaciones generando un caos total y dejando la imagen de como Joan Laporta se empapaba de agua mientras los aficionados huían al terminar el partido ante las cascadas que se formaban en los techos.

Eso provocó también que la suciedad se sacase a la luz después de ver ratas cerca del césped a horas de jugar un partido de Champions ante el Copenhague. Imágenes que no invitan a que el Ayuntamiento diese la luz verde. Todo ello mientras días después de que el Barcelona comunicase que estaban haciendo campaña para albergar la final del Mundial 2030 y la de la Champions en 2029. Y, por si fuera poco, compatibilizándolo con las obras del Espai Barça hasta 2032.

«Es un tema que me tiene disgustado. Debería haber estado la primera semana de enero y estamos en febrero y aún no nos la han concedido. Creo que pronto la tendremos», comentó Laporta el pasado 9 de febrero antes de convocar elecciones para la presidencia del Barcelona.

El Barcelona y el Camp Nou se la juegan

Mirando el calendario, el Camp Nou no parece que aún vaya a lograr la licencia 1C. Según informó Catalunya Radio, el ayuntamiento no la va a conceder aún ni contra el Levante el próximo 22 de febrero ni contra el Villarreal el 28, aunque este último sigue siendo el nuevo límite que han establecido. Una demora que supone una pérdida de entre un millón y un millón y medio de euros.

En caso de mantenerse en la misma línea, todos los ojos irían a la vuelta de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que se juega el 3 de marzo. Los de Hansi Flick se juegan un título después de encajar un doloroso 4-0 en el Metropolitano y una de las razones a las que se agarran para pensar en la temporada es que el Camp Nou sea una caldera. La incertidumbre sigue siendo la misma que desde hace semanas, pero las fechas aprietan de cara a los meses donde la temporada estará en juego. El Barcelona quiere contar con toda la gente posible, pero los plazos siguen sin cumplirse para que consideren las autoridades que cumple con los requisitos de seguridad necesarios para tener 62.000 personas dentro.