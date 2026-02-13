El Barcelona tarda sólo 12 horas en dar seis razones para hacer creer que pueden remontar al Atlético

El FC Barcelona quiere agarrarse a un clavo ardiendo. Encajar cuatro goles en el Metropolitano supuso una lluvia de críticas al conjunto de Hansi Flick para pensar en un milagro por estar en la final de la Copa del Rey. Ni la frustración de ser superados futbolísticamente por el Atlético ni las críticas a los árbitros por las decisiones que fueron en contra de los culés evitaron que tardasen varias horas en volver a lanzar un mensaje esperanzador.

Después de tremendas críticas de los aficionados azulgranas, el Barça lanzó el mensaje de ‘sí se puede’. En su página web, lanzaron hasta seis motivos para creer en que el Camp Nou podría vivir una noche para la historia. Una de la etapa del técnico alemán a los mandos y otra tirando de hemeroteca.

La vuelta de lesiones, el potencial goleador y el factor campo

La primera de ellas sería lo que ha logrado Flick con su potencial goleador en otras ocasiones. Concretamente, han querido lanzar la posibilidad de que la prórroga es posible. Desde su llegada, el Barça sumó 12 victorias con al menos cuatro goles de diferencia con el rival, incluso cuatro de ellos con mayor distancia ante Valladolid (7-0), Valencia (6-0), Young Boys (5-0) y Olympiacos (6-1).

Otra razón a la que agarrarse son los lesionados que no estuvieron en el Metropolitano. Jugadores importantes como Pedri, Raphinha y Rashford fueron baja contra el Atlético y podrían llegar a tiempo para la vuelta. El inglés no viajó por molestias, el canario apunta a llegar justo después de lesionarse a finales de enero y el brasileño podría forzar en un partido crucial de la temporada. También estaría el factor campo. Hasta ahora el Barcelona ha hecho pleno de victorias en Montjuic y Camp Nou, siendo en este último ocho de ocho triunfos.

El pasado invita a soñar al Barcelona

No solo se agarran al presente. En Barcelona recuerdan eliminatorias inolvidables como la del PSG en Champions con aquel 6-1 en el Camp Nou donde la imagen de Sergi Roberto quedó grabada en las memorias de los culés. Incluso remontaron más atrás, en la temporada 1996/97, remontaron al Real Madrid con un 5-4 después de haber empatado 2-2 en la ida.

En el Barça creen que tiene tiempo de reacción, recuperarse mentalmente y creer en el milagro. Se aferran al buen rendimiento en Champions, lo que les ha hecho ahorrarse los play offs al quedar entre los ocho primeros. En cambio, el Atlético no hizo los deberes europeos y tendrá que jugar tres partidos de Liga los dos partidos ante el Brujas antes de defender el resultado para estar en la final.