Freixa delira tras el desastre del Barcelona: «Nos tienen odio en un país decadente»

Toni Freixa ha delirado tras la durísima derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey. Después del 4-0 en el Metropolitano, el ex directivo del Barça ha sacado toda su bilis, incluso insultando a España, rabioso por la derrota sufrida en Madrid.

«No se pierde 4-0 por un sólo motivo», dijo Toni Freixa minutos después de la finalización del encuentro. «Sume todos (en referencia a esos motivos), los que dependen del rendimiento del equipo y también del odio que nos tienen en una competición y en un país decadente», añadió el que fuera directivo del Barcelona en sus redes sociales.

Así, Freixa llamó a la Copa del Rey torneo «decadente», mismo calificativo que utilizó para España. Dolido por la goleada, el ahora colaborador de varios medios deportivos lloró por esa derrota que deja al Barça prácticamente fuera de la final de Copa de este año, aunque todavía queda el encuentro de vuelta en el Camp Nou dentro de tres semanas.

En coincidencia con las quejas arbitrales del Barcelona, que pese a perder por ese abultado 4-0 echan las culpas al colegiado, Freixa añadió en su análisis que el CTA no ha publicado el audio del polémico gol anulado al Barcelona por un fuera de juego milimétrico de Lewandowski. Esa jugada, que tardaron desde el VAR siete minutos en solucionarla, se produjo con 4-0 en el marcador (y por lo tanto hubiera sido el 4-1), pero desde el Barcelona se agarran a ella para justificar sus quejas.

«Hola CTA. Siguiendo con la maravillosa transparencia que habéis introducido esta temporada, ¿cuándo nos vais a compartir el audio de los 7 minutos que estuvo el equipo arbitral para anular el gol de Cubarsí? Tiene que ser cine», ha escrito también Toni Freixa. Cabe recordar que el CTA sólo publica los audios de las jugadas en las que el árbitro va al televisor a revisarla, cosa que no fue este caso. Además, el Barcelona si lo solicita, podrá escuchar los audios con la RFEF.