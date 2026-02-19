Así explicó Pano al juez cómo llevó dinero a Ferraz: «Di 45.000 € la primera vez y 45.000 la segunda de rebote»

La empresaria Carmen Pano declaró en la Audiencia Nacional haber llevado en dos ocasiones cantidades de dinero en efectivo hasta la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, a petición de Víctor Aldama y con dinero procedente de Claudio Rivas. Lo hizo en su declaración ante el juez Santiago Pedraz, que instruye un procedimiento en el que está investigada por un fraude millonario de iVA en el sector de los hidrocarburos.

Según sus propias palabras ante el juez, la primera vez acudió sola en taxi: «La primera vez de los 45.000 primeros fui en taxi.» La segunda vez estuvo acompañada por Álvaro Gallego, a quien informó sin rodeos del destino: «Le dije Álvaro, tenemos que ir a Ferraz. Me dice: ¿cómo? Digo, sí, que tenemos que ir a Ferraz a llevar dinero. De hecho, él lo vio.»

Carmen Pano explicó que la iniciativa de llevar el dinero a Ferraz no partía de Claudio Rivas directamente, sino de Víctor Aldama, quien le pedía ese favor alegando que estaba solo en el despacho: «Víctor me dice que está solo, que no está ni Piedad (la secretaria de Aldama) ni Albeiro, que es el chófer», y añadió que le solicitó: «¿Te importa llevar este dinero a Ferraz? Me lo metió en una bolsa, luego en otra bolsa de papel.»

Sobre las bolsas en concreto, no recordaba con exactitud los detalles: «No recuerdo si era una bolsa del Corte Inglés de plástico y una de Zara.»

Carmen Pano dice que faltaban 10.000€

En cuanto a la segunda entrega, Carmen Pano relató que el dinero le fue llevado directamente a su domicilio por un hombre llamado Lolo, al que le faltaban 10.000 euros.

«Faltaban 10.000 euros cuando salgo del despacho de Víctor Aldama, Víctor Aldama me llama hecho un basilisco y me dice que faltan 10.000 euros y que no puede entregar eso.» Carmen Pano asegura que le tranquilizó: «Le digo: no te preocupes, mañana por la mañana te llevo los 10.000 €.»

Tras completar esa segunda entrega, Pano afirmó poner fin a ese tipo de encargos: «Le dije: es la última vez que te hago este tipo de favores. Apáñatelas como puedas.»

Respecto al origen del dinero, fue categórica: «Del señor Claudio Rivas», y explicó la secuencia: «El señor Claudio Rivas es el que hace una serie de transferencias. Me ordena sacar el dinero. Y ese dinero es el que se lleva a Ferraz, a Víctor de Aldama y de Víctor de Aldama a Ferraz.» No obstante, insistió en que nadie le explicó el destino final ni el propósito de esas entregas.