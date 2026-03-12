Cielos poco nubosos y brumas matinales en Andalucía, según AEMET

Cielos en general poco nubosos dominarán hoy, 12 de marzo de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras. En el tercio oriental y en el valle del Guadalquivir, se presentarán nubes bajas y brumas matinales, con posibilidad de bancos de niebla. Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que los vientos serán flojos y variables, con un levante de moderado a fuerte en el área del Estrecho.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de marzo

Cielo nublado y ambiente agradable en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 8 grados, pero a medida que el sol, tímido pero decidido, se eleva en el horizonte a las 07:39, la sensación térmica comenzará a ascender, alcanzando los 23 grados en su punto más alto. El viento soplará del noreste a una velocidad suave de 10 km/h, creando un ambiente agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser del 95%, hará que el aire se sienta un poco pesado.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 21 grados. La luz del día se alargará hasta las 19:28, brindando horas de esplendor. Sin embargo, el viento podría intensificarse con ráfagas que alcanzan los 25 km/h, así que es recomendable disfrutar del aire libre con precaución. En resumen, un día perfecto para pasear por las calles sevillanas, donde el tiempo se alinea para ofrecer una experiencia placentera.

Córdoba: cielo nublado y chubascos intensos

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se cubre de nubes grises, presagiando un día de inestabilidad. Las temperaturas oscilan entre los 6 y 20 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 100 km/h.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con una probabilidad de lluvia del 100%, se anticipan chubascos intensos que podrían alterar los planes al aire libre. La sensación térmica podría descender y la humedad alcanzará niveles elevados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 21 grados. Aunque se prevé un ligero viento de dirección variable, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante placentera. Aprovechar el buen tiempo para disfrutar de un café en una terraza puede ser una excelente manera de pasar la tarde.

Ambiente fresco y agradable hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 11°C y aunque la sensación térmica será similar, el ambiente se sentirá fresco. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del este a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener precaución. La tarde traerá temperaturas que alcanzarán los 20°C, manteniendo un ambiente agradable, aunque la humedad relativa se elevará hasta un 80%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco pesado.

Con 11 horas de luz, el sol saldrá a las 07:40 y se pondrá a las 19:29, ofreciendo un día luminoso y cálido. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. En resumen, será una jornada fresca por la mañana y agradable por la tarde, perfecta para pasear por la costa gaditana.

Jaén: cielos despejados y ambiente agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 8 grados, pero se espera que a medida que avance el día, el termómetro suba hasta alcanzar los 18 grados, brindando una sensación térmica agradable.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en la temperatura y vientos suaves del noreste. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y unas gafas de sol para protegerte de los rayos.

Ambiente fresco y nubes al atardecer en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 18 grados, mientras el viento del sureste sopla a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y aunque no se prevén lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas nocturnas, cuando la temperatura descenderá nuevamente a los 12 grados. La humedad, que variará entre el 55 y el 85%, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 6 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. La sensación térmica puede llegar a ser un poco más cálida, alcanzando los 19 grados, gracias a la suave brisa que sopla del noreste a unos 5 km/h.

A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá agradable, con temperaturas que subirán hasta los 15 grados por la tarde. La humedad será moderada, lo que hará que el ambiente se sienta cómodo. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

Almería: cielo despejado con posibles lluvias

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 18°C por la tarde, aunque el viento del sureste, con ráfagas de hasta 5 km/h, aportará una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales, así que es recomendable tener a mano un paraguas. La humedad relativa, que oscilará entre el 65% y el 90%, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, así que no olviden abrigarse al caer la noche.