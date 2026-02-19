Imágenes de satélites revelan el aumento de despliegue aéreo de EEUU en su base de Qatar en los últimos días

Varias imágenes de satélites recientes de la base Al Udeid, en Qatar, han puesto de manifiesto el notable incremento de despliegue aéreo de EEUU en la citada base, la mayor instalación militar de EEUU en Oriente Medio, ante las noticias de un inminente ataque a Irán. Las fotografías, captadas por satélites comerciales -como el chino MizarVision- muestran cómo en las últimas semanas se ha producido una acumulación significativa de aeronaves, especialmente aviones cisterna y de transporte.

Comparaciones entre fotografías de estos satélites del 17 de enero y el mediados de febrero revelan cambios evidentes en la pista y las zonas de aparcamiento: el número de KC-135 Stratotanker (aviones de reabastecimiento en vuelo) pasó de alrededor de 14 a 18 unidades, mientras que los C-17 Globemaster III aumentaron de dos a siete. Además, se observaron otros aparatos como un RC-135 de reconocimiento y varios C-130 Hercules.

Algunas imágenes de satélites chinos, como las proporcionadas por la citada compañía MizarVision, ya indicaban desde finales de enero un salto en el número de KC-135 (de apenas 5 a más de 14 en pocos días), lo que confirma una tendencia acelerada de refuerzo aéreo de EEUU cerca de Irán.

Diez sistemas de defensa antiaérea

Este movimiento no se limita a los aviones: las mismas observaciones satelitales detectaron hasta 10 sistemas de defensa antiaérea MIM-104 Patriot montados en camiones HEMTT de alta movilidad, en lugar de posiciones fijas, lo que facilita su reubicación rápida ante posibles amenazas.

El aumento defensivo de EEUU cerca de Irán que revelan los satélites se interpreta como una medida para proteger la base frente a un eventual contraataque iraní, dada su proximidad geográfica y su rol como centro neurálgico de operaciones estadounidenses en la región.

El despliegue militar de EEUU en Al Udeid, cerca de Irán, forma parte de una reagrupación más amplia de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, que incluye el envío de portaaviones adicionales, destructores con misiles guiados y más cazas.

Los medios norteamericanos vinculan estos movimientos directamente con la posibilidad de la acción militar inminente contra Irán, especialmente tras las amenazas reiteradas del presidente Trump de responder con fuerza si no se alcanza un acuerdo nuclear satisfactorio en las negociaciones de ambos países en Ginebra.

Fuentes militares estadounidenses han admitido preparativos para operaciones que podrían prolongarse durante semanas, enfocadas no sólo en instalaciones nucleares, sino en objetivos más amplios del Estado iraní.

Todo parece indicar que el operativo de EEUU e Israel contra Irán será de mucho mayor alcance que la guerra de 12 días liderada por Israel el pasado junio, a la que EEUU finalmente se unió para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán, sostiene Axios, que añade que «una guerra así tendría una influencia dramática en toda la región y consecuencias importantes para los tres años restantes de la presidencia de Trump».

Despliegue militar de EEUU en la zona

La presencia de la Armada de EEUU ha ido aumentando paulatinamente en el Mediterráneo oriental en las últimas semanas hasta incluir: