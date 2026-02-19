Los asesores de Seguridad Nacional informan a Trump de que EEUU estaría listo para atacar Irán este fin de semana

Los asesores del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU han informado este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, de que el ejército del país podría estar listo para llevar a cabo ataques contra Irán el próximo fin de semana, incluso el sábado. Así se lo han comunicado en una reunión sobre la crisis con Irán.

No obstante, medios de Israel y de EEUU que citan fuentes de Seguridad Nacional aseguran que se espera que el plazo para tomar la decisión de atacar se extienda más allá de este fin de semana, y añaden que el Pentágono está trasladando temporalmente a parte del personal fuera de Oriente Medio en los próximos días mientras se prepara para un posible contraataque iraní si Estados Unidos lanza el operativo bélico.

EEUU está cerca de una gran guerra en Oriente Medio, más de lo que muchos de sus ciudadanos creen a juzgar por el resultado de la citada reunión. La operación militar que prepara la Administración Trump en Irán sería, muy probablemente, una campaña masiva que duraría varias semanas y que se parecería más a una guerra en toda regla que a la operación quirúrgica del mes pasado en Venezuela, asegura el medio Axios de EEUU.

La campaña, que duraría semanas, tendría como objetivo:

El programa de misiles balísticos de Irán.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Derrocar el régimen de los ayatolás.

La llegada en los próximos días al Mediterráneo oriental del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor del mundo, y su grupo de ataque, será un factor clave para tener en cuenta el momento oportuno para la posible campaña militar contra Irán, asegura el citado Axios.

Hay que tener también en cuenta que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, planea visitar Israel a finales de mes para conversar sobre Irán, ya que, con toda probabilidad, el operativo contra el régimen de los ayatolás será compartido por ambos países.

El posible ataque depende también de la propuesta que presente Irán en sus conversaciones en Ginebra con EEUU. Los iraníes deben proponer a la administración Trump antes de fin de mes un paquete de medidas que acaben con la alarma sobre su programa nuclear. Pero los negociadores estadounidenses no son muy optimistas a este respecto.

Todo parece indicar que el operativo de EEUU e Israel contra Irán será de mucho mayor alcance que la guerra de 12 días liderada por Israel el pasado junio, a la que EEUU finalmente se unió para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán, sostiene Axios, que añade que «una guerra así tendría una influencia dramática en toda la región y consecuencias importantes para los tres años restantes de la presidencia de Trump».