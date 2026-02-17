Irán y EEUU alcanzan un «acuerdo sobre principios rectores» en la segunda ronda de negociaciones nucleares

Irán y Estados Unidos han concluido este martes su segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra con un resultado que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha calificado de significativamente más avanzado que el encuentro anterior. Según sus declaraciones, las partes han alcanzado un «acuerdo general sobre un conjunto de principios rectores» que servirá de base para la eventual redacción de un posible acuerdo nuclear.

«En esta ronda, hubo discusiones bastante serias en comparación con la ronda anterior, y hubo un ambiente más constructivo», ha declarado Araqchi a través de sus redes sociales tras abandonar la sede de las negociaciones. El diplomático iraní ha explicado que «se presentaron diversas ideas, que se debatieron con seriedad, y finalmente se logró un acuerdo general sobre un conjunto de principios rectores sobre los que nos basaremos a partir de ahora y que incluiremos en el texto de un posible acuerdo».

Araqchi ha sido cauteloso respecto a los plazos, señalando que este avance no garantiza un cierre rápido de las negociaciones. «Esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente, pero al menos el camino ha comenzado. Esperamos hacerlo lo antes posible y estamos dispuestos a dedicarle el tiempo suficiente, pero a la hora de redactar el texto, el trabajo se vuelve un poco más difícil y detallado», ha explicado.

El ministro también ha subrayado el progreso acumulado desde la primera reunión, celebrada a principios de febrero en Omán. «Se ha avanzado mucho desde la última reunión. Ahora tenemos un camino claro a seguir, lo que considero positivo», ha dicho el dirigente de Irán. Según sus palabras, el siguiente paso consistirá en que ambas partes trabajen en los textos de un posible acuerdo, tras lo cual se valorará si es necesaria una nueva ronda de conversaciones.

«Ambas partes aún tienen posturas que se beneficiarían de un mayor acercamiento. Al menos ahora tenemos un conjunto de principios rectores y un camino más claro para avanzar en esa dirección», ha indicado Araqchi.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, había declarado previamente al canal Press TV que la delegación iraní acudía a Ginebra con «buena intención y total seriedad», y que Teherán estaba dispuesto a permanecer en la ciudad suiza durante semanas si fuera necesario para cerrar un pacto. «Tenemos nuestros propios técnicos, tenemos nuestros propios expertos en levantamiento de sanciones, porque el levantamiento de sanciones es parte integral de cualquier acuerdo sobre la cuestión nuclear», ha subrayado.