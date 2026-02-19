TVE humilla al deporte español al no dar en ‘La 1’ el oro de Cardona para mantener en directo a Javier Ruiz

Televisión Española (TVE) ha vuelto a dar la nota con su programación y, fiel a sus contenidos desde que José Pablo López se hizo con la presidencia de RTVE, ha preferido colocar la proclama sanchista en La 1 -con Javier Ruiz al frente- antes que la histórica medalla de oro de Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Pese a la importancia del evento, histórico para el deporte español al ser el primer oro en 54 años en unos JJOO de Invierno, TVE no cambió su programación y relegó a Teledeporte este histórico triunfo de Oriol Cardona en esquí de montaña. Lo mismo hizo con la competición femenina, en la que Ana Alonso consiguió la medalla de bronce.

En un nuevo desprecio al deporte, TVE no quiso cambiar la programación y prefirió continuar con el programa Mañaneros 360, uno de los contenidos que el Consejo de Informativos de RTVE acusó de lanzar bulos y de malas prácticas periodísticas. La dirección de TVE prefirió que los espectadores de La 1 siguieran viendo a Javier Ruiz hablando de la «ilusión» de la izquierda con el movimiento político lanzado por Gabriel Rufián antes que las históricas medallas de España en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Sí, históricas, porque hacía 54 años que un español no ganaba un oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El anterior (y hasta ahora único) fue Paquito Fernández Ochoa en el año 1972. Y Oriol Cardona era el gran favorito en esta prueba de esquí de montaña y, por tanto, los responsables de Televisión Española sabían perfectamente que había posibilidad de medalla. Además, hubo tiempo para reaccionar y cambiar la programación, ya que entre la semifinal y la final pasó casi una hora. Es decir, se sabía la hora de inicio de la competición.

A pesar de ello, TVE no puso en ningún momento en La 1 la competición de esquí de montaña de ninguno de los dos españoles con medalla (Ana Alonso y Oriol Cardona), sabiendo que podían ganar metal, como suele hacer con los Juegos Olímpicos de Verano, en los que los principales contenidos deportivos van en La 1 y más si hay lucha por las medallas.

En la nueva RTVE de José Pablo López, lo que manda es la defensa del Gobierno de España y la crítica a la oposición, de ahí que, aun siendo conocedores de la histórica medalla de España en Juegos Olímpicos de Invierno, prefirieran seguir dejando a Javier Ruiz promulgar lo bien que lo ha hecho Gabriel Rufián con su intento de unidad en la izquierda.

La 1 de TVE sólo conectó en directo con este histórico contenido deportivo en el momento de la entrega de medallas y el himno de España, dejando las reacciones a una simple esquina, para no dejar que no hubiera ni un minuto sin defensa del sanchismo en la televisión pública.