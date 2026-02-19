Así sonó el himno de España por Oriol Cardona y por segunda vez en la historia de unos JJOO de Invierno

Emoción, historia y grandeza. Eso es lo que ocurrió este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina al sonar el himno de España en honor de Oriol Cardona, campeón olímpico en la modalidad de esquí de montaña. Es la segunda vez que el himno de España suena en unos Juegos de Invierno y, además, la primera vez en democracia, ya que el anterior fue el gran Paquito Fernández Ochoa, en 1972.

Así, Cardona es el segundo español que consigue un oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo logrado por el catalán en estos JJJOO que se celebran en Milán-Cortina es mucho más que un oro, es historia del deporte español. 54 años después, España tiene un campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno. Con ello, el himno de España, en este caso en honor a Oriol Cardona, sonó por primera vez en unos Juegos Olímpícos en la etapa democrática.

En una modalidad nueva en los Juegos, el de esquí de montaña, Cardona llegaba como gran favorito a la prueba. Por algo era dos veces campeón del mundo y tres de Europa. Un gran deportista que ha cumplido con las expectativas y que ha conseguido una medalla de oro que era muy ansiada para España. La segunda de toda la historia.

Oriol Cardona celebró su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de esquí de montaña, un hito histórico, la primera de oro de España desde el año 1972. El catalán, que era el gran favorito, festejó a lo grande su histórico triunfo en estos Juegos.

El catalán explicó que «hay mucho trabajo detrás» y que «ya era hora» de que España ganara una medalla de oro en Juegos Olímpicos de Invierno. «Anita ha conseguido el tercer puesto (en referencia a Ana Alonso, bronce en categoría femenina) y yo el primero. Dos medallas para casa y el sábado a por la otra. Ha sido una carrera muy rápida, con presión. No estamos acostumbrados, pero a mí me ha dado un ‘punch’», continuó el ya campeón olímpico de España.