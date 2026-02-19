Oriol Cardona (Banyoles, 1994) es la gran esperanza de medalla española en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Considerado como uno de los mejores esquiadores de montaña del planeta, Cardona compite en la jornada del jueves 19 de febrero por tocar metal en el deporte también conocido como Skimo. Con la inclusión de esta modalidad en la cita olímpica invernal, al esquiador de montaña catalán se le abre una oportunidad histórica: la posibilidad de sumar el segundo oro español de la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno, 54 años después del logrado por Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972.

Oriol Cardona lleva la montaña en la sangre. Su padre, Joan, fue el principal culpable de su pasión. Llegó a proclamarse campeón de Cataluña y de España en 1995 en esta modalidad y transmitió su amor por este deporte a su hijo. «Mi padre en su día fue un pionero en carreras de montaña y esquí de montaña… de ahí viene esta afición», confesó Oriol en una entrevista. Graduado en Ciencias del Deporte, el deportista español compaginó durante años el trail con el esquí de montaña. Cuando apostó por el segundo, se proclamó campeón de Europa Junior. En el deporte minoritario, estos éxitos no van acompañados de un rédito económico suficiente, lo que le llevó a ejercer como ayudante forestal y monitor de esquí para poder subsistir.

La noticia que Oriol Cardona esperaba, finalmente llegó. El anuncio en 2021 de que el esquí de montaña se convertiría en modalidad olímpica en la cita de Milán-Cortina fue el impulso que necesitaba. Con un mayor respaldo económico, el deportista español ha acumulado éxitos en diferentes campeonatos. En total, ha sumado diez metales entre el Campeonato Mundial de Esquí de Montaña -con medalla de oro en velocidad en 2023 y 2025- y el Campeonato Europeo. Entre ellas, se incluye la plata junto a Ana Alonso en el relevo mixto. Otra modalidad en la que la delegación española opta a medalla en la cita olímpica invernal.

Quién es la pareja de Oriol Cardona

Oriol Cardona mantiene desde hace años una discreta relación de pareja -al ojo público- con la actriz Amaia Aberasturi. Ambos comparten el éxito en sus caminos profesionales. El del esquiador de montaña, a falta de su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya lo hemos expuesto. La intérprete de 28 años, por su parte, ya cuenta con una notoria carrera en el cine español.

Nacida en la localidad vizcaína de Gautegiz de Arteaga, Amaia Aberasturi ha participado en series reconocidas como ‘Cuéntame cómo pasó’, Bienvenidos a Edén’ o ‘Víctor Ros’. Su mayor éxito, sin embargo, se produjo en la gran pantalla. Su actuación en la película ‘Akelarre’ le valió la nominación a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz Protagonista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia Aberasturi (@amaiaaberasturi)

La pareja confirmó de manera oficiosa su relación en 2023 con una fotografía juntos en redes sociales, manteniendo un perfil discreto desde entonces pero con algunas apariciones públicas. La actriz ha viajado junto a Oriol Cardona a la cita olímpica en Italia y ha mostrado su apoyo a través de su cuenta de Instagram. «Haber llegado tan lejos es increíble. Eres increíble. ¡A por todas! Te quiero», señaló Amaia Aberasturi.