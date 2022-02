El pasado jueves 24 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar del último programa de ‘El Hormiguero’ de esta semana. En esta ocasión, Pablo Motos recibió la visita de Manu Ríos y Amaia Aberasturi. Los jóvenes actores son protagonistas de ‘La edad de la ira’, la nueva serie original de ATRESplayer Premium que se estrenará el próximo 27 de febrero.

Estamos ante una adaptación de la novela homónima de Nando López. En ella, sin lugar a dudas, aborda diversas complejidades de carácter social, pero también personal. Todas ellas afectan, de una manera u otra, a esa adolescencia actual. Por ese mismo motivo, la visita de Manu Ríos y Amaia Aberasturi se convirtió en una de las más esperadas de la semana.

Nada más comenzar la entrevista, Pablo Motos quiso que sus invitados le hablaran sobre la trama de ‘La edad de la ira’, serie que protagonizan. La joven asegura que se trata de una serie que “escucha a los adolescentes, hablamos de las emociones, del amor, de la búsqueda de sí mismo”. Además, recordó que se trata de una “miniserie de cuatro capítulos”.

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero ¡Manu Ríos y Amaia Aberasturi! #AmaiaManuEH pic.twitter.com/TGSsN0AWRR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2022

Manu Ríos, por su parte, quiso añadir lo siguiente: “Se ve una evolución de la búsqueda de identidad, que es algo fundamental en el mundo de los adolescentes”. Sobre ‘La edad de la ira’, Amaia Aberasturi cree firmemente en que se trata de una serie que deberían ver los padres, ya que “fomentaría el diálogo con los hijos, no es una serie solo para adolescentes”.

Una de las cuestiones que Pablo Motos quiso saber es cómo fue el momento en el que, en ‘La edad de la ira’, tuvieron que grabar un trío. La joven quiso sincerarse al respecto: “Es verdad que estaba muy nerviosa, pero salió muy fácil porque desde un primer momento nos llevamos genial”. Por si fuera poco, añadió: “Es cero sexual, es un trabajo muy técnico”.

Manu Ríos y Amaia Aberasturi nos cuentan la trama de #LaEdadDeLaIra pic.twitter.com/JaaKuT0JLU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2022

Afirmación que también apoyó Manu Ríos: “La primera vez que haces este tipo de escenas cuesta porque te sientes muy expuesto, aunque es mucho menos sexual de lo que pueda parecer”. Hablando de anécdotas durante las grabaciones, Amaia quiso compartir una: “En estas secuencias puedes poner una especie de pegatina como un tanga muy finito para sentirte más protegida. Yo estaba grabando y me orinaba muchísimo, así que fui a una caravana, me bajé el bikini y me hice pis encima de la pegatina”.

Sea como sea, lo cierto es que los dos jóvenes actores han disfrutado muchísimo esta experiencia que, desde luego, les ha marcado para siempre. ‘La edad de la ira’ llega este domingo 27 de febrero a ATRESplayer Premium y, desde luego, ¡nosotros no nos lo vamos a perder!