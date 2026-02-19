Juegos Olímpicos de Invierno, en directo | Resultados y última hora de la posibilidad de medalla para España con Oriol Cardona en Milán-Cortina d’Ampezzo
España tiene posibilidad de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno con Oriol Cardona, que compite en la modalidad de esquí de montaña, también llamado Skimo. Además, Cardona es favorito en esta competición, con la posibilidad de ganar un oro que España no gana desde hace 54 años, cuando Paquito Fernández Ocho ganó en Sapporo 1972. Sigue en directo la competición de esquí de montaña, Skimo, de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán – Cortina con posibilidad de medalla para España con Oriol Cardona.
Turno para Oriol Cardona y Ot Ferrer
Los dos catalanes buscarán ahora hacer historia para estar en la final. En la primera estará Oriol Cardona (13:25) y, en la segunda, Ot Ferrer (13:35). El COE quiere que ambos estén con Ana Alonso para pelear medalla.
María Costa, orgullosa tras quedarse a las puertas de la final
La granadina Alonso y la barcelonesa Costa, encuadradas en la primera de las dos rondas semifinales, concluyeron -bajo una fuerte nevada- tercera y sexta, respectivamente, en una serie en la que la francesa Emily Harrop fue la primera en cruzar la meta, por delante de la suiza Marianne Fatton, otra favorita.
Costa quedó eliminada en ese instante, pero como a la final de la primera prueba olímpica de esquí de montaña de toda la historia pasaron las dos mejores de cada serie, más los dos mejores tiempos restantes (‘lucky loosers’), Alonso (3:09.19) hubo de esperar a que se resolviera la segunda serie; tras la cual se confirmó su pase a la final.
«Esta carrera ha sido a mucho nivel. Estoy muy contenta de haberme podido clasificar a la semifinal aunque el objetivo era llegar a la final para pelear medalla. Estoy muy contenta de que Ana lo haya logrado. Feliz por mi debut olímpico e iré a por todas en 20230″, explicó.
¡Ana Alonso a la final!
Ana Alonso se mete en la final de skimo en los Juegos Olímpicos gracias a un tiempo de 3.09. 12. La segunda semifinal se la llevó la francesa Margot Ravinel, que fue más lenta que la granadina incluso. De esta forma, estará en la final olímpica a las 13:55 horas.
Ahora será turno de la categoría masculina con todos los ojos puestos en Oriol Cardona.
Así logró Ana Alonso colarse en la final
ANA ALONSO, FINALISTA
El tiempo de 3:09.20 ya es oficialmente el de una finalista.
En directo, a las 13:55.
— Teledeporte (@teledeporte) February 19, 2026
Oriol Cardona busca medalla olímpica en los Juegos de Invierno
Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo de la modalidad de esquí de montaña, también llamado Skimo, de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán – Cortina. Oriol Cardona tiene opción de medalla para España. ¡Empezamos!
¡Oriol Cardona a la final!
El español logra el segundo mejor tiempo de la semifinal por detrás del suizo Kitsler, que marcó un tiempo de 2:34:09. Cardona marcaba el mejor ritmo después de haber comenzado algo detrás del grupo.
Tuvo un error en las transiciones entre tramos pero logró colarse en la final y peleará por medalla olímpico en los próximos minutos.