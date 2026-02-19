Juegos Olímpicos de Invierno, en directo | Resultados y última hora de la posibilidad de medalla para España con Oriol Cardona en Milán-Cortina d’Ampezzo

España tiene posibilidad de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno con Oriol Cardona, que compite en la modalidad de esquí de montaña, también llamado Skimo. Además, Cardona es favorito en esta competición, con la posibilidad de ganar un oro que España no gana desde hace 54 años, cuando Paquito Fernández Ocho ganó en Sapporo 1972. Sigue en directo la competición de esquí de montaña, Skimo, de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán – Cortina con posibilidad de medalla para España con Oriol Cardona.