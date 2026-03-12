Alonso atiza a Honda tras el fracaso en Australia: «Decían que estaba loco y ahora me dan la razón»

Fernando Alonso se ha mostrado muy crítico con Honda en la antesala del GP de China de Fórmula 1. Casualmente, los mismos que le llamaban loco por sus críticas a los motores del fabricante japonés durante los años 2015 y 2017 en McLaren, ahora le dan la razón por lo que está pasando. Aston Martin no levanta cabeza y en China tampoco se espera que mejore la situación.

«No creo que hace diez años las cosas fueran tan dramáticas. Esto es la F1, si ganas mundiales eres Dios aunque solo compitas contra tu compañero, y cuando sufres en un momento difícil todo se magnifica», explicó Alonso a su llegada al Circuito Internacional de Shanghái. Hace 10 años, el bicampeón del mundo de F1 ya fue muy crítico con los problemáticos motores Honda y muchos en el paddock se le echaron encima. Ahora, esos mismos se cuestionan por qué no dice nada a pesar de los problemas que están teniendo.

«Puede que ahora la gente cambie de opinión sobre lo que pensaban de mí hace diez años. Solo recuerdan lo que decía Fernando, pero entonces Stoffel Vandoorne, Jenson Button y yo hacíamos los mismos comentarios. Ahora la gente ve la situación actual y tienen más tacto con nosotros, entienden mejor los problemas. Ahora todo el mundo lo entiende, pero hasta hace unos años se me criticaba y decían que estaba loco por mostrar la frustración en la radio», apuntó.

Fernando Alonso explicó que «lo que puedo hacer en el equipo es trabajar más duro, tratar de ayudar a Honda tanto como podamos y reubicar algunos recursos de Aston Martin en la unidad de potencia, las vibraciones y los problemas de gestión de energía. Podemos ayudarles en algunas áreas de la unidad de potencia, somos un equipo. El inicio es difícil pero espero que no dure mucho tiempo, aunque la solución no sea inmediata».

No obstante, el español cree que su situación no es tan incómoda: «No es ideal, todos queremos ganar. Aunque este año ganará un piloto y los otros 21 terminarán en una situación dura. Tengo la suerte de haber vivido eras diferentes en la F1, me he divertido pilotando y he tenido la suerte de llevar coches muy competitivos en la mitad de la carrera. Ahora, todo lo que no sea ganar para mí es doloroso».

Todo seguirá igual en China

Por último, Alonso explicó que no sabe cuánto durarán los problemas y cuánto tardarán en solucionarlos: «Es difícil de saber. No lo sé, sinceramente. Tenemos demasiados problemas y problemas que aún no conocemos que vienen de la nada. Pero estamos trabajando, hay grandes profesionales y gente con talento en el equipo y espero que en un par de grandes premios podamos hacer un fin de semana normal. Ser competitivos llevará más tiempo. Cuando resolvamos la fiabilidad estaremos por detrás en cuanto a potencia. Son dos pasos, espero que demos el primer paso pronto».