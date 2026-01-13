El Consejo de Informativos de RTVE ha identificado una veintena de bulos, insultos y mala praxis en los programas Mañaneros y Malas Lenguas, presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora, respectivamente, y denuncia que la cúpula de la cadena no ha respondido a sus preguntas sobre estos ataques a la credibilidad de los servicios informativos de TVE.

El informe de 144 páginas elaborado por el Consejo de Informativos de la cadena sobre estos dos programas para denunciar su falta de rigor y su sesgo favorable al Gobierno y al PSOE identifica varios bulos en estos dos programas.

El primero es el que llaman caso bomba lapa. «El 30 de mayo de 2025 estos programas se hacen eco de un bulo, ya difundido al final de La Hora de La1, que atribuía a un guardia civil, perteneciente a la UCO, la intención de atentar contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una bomba lapa. Decimos que es un bulo, puesto que los redactores con los que conectaron estos programas, decían tener acceso directo a los wasaps, de donde es imposible deducir la noticia emitida. Esta información no se dio en los Telediarios porque los servicios informativos de TVE confirmaron que la información no era cierta», explica el informe.

El Consejo de Informativos señala que, posteriormente, el programa Malas Lenguas vuelve a incidir en el bulo pese a que los informativos de RTVE no dieron la noticia. «El presentador incide en el bulo pese a que el Telediario no recoge una noticia que sería de una altísima relevancia, si no hubiera sido un bulo».

Otro bulo es el caso del partido feminista. «El 31 de julio de 2025, el programa Malas Lenguas emite un gráfico donde se incluye el Partido Feminista Español

como organización ultraderechista. Lo cual es un bulo», recoge el informe.

En el caso del atentado terrorista en Israel, el informe subraya el bulo de Javier Ruiz. «El lunes 8 de septiembre el programa Mañaneros 360 fue el primero en informar sobre el atentado terrorista sucedido en Jerusalén donde entre las víctimas había un español. Fue una última hora, a las 14.23. El error está en el fondo de pantalla, donde el rótulo habla de ataque de Israel. Acababa de suceder, no se conocía la autoría. En el rótulo tendría que haber puesto «ataque en Israel». Y pedir disculpas inmediatas por poner «ataque israelí». Está claro que algo falló, no sabemos por parte de quién, pero desde luego RTVE lo emitió y nadie lo aclaró después, ni rectificó», explica el Consejo de Informativos.

El informe pone el foco también en los insultos emitidos desde estos programas. Desde llamar «idiotas» a los votantes del PP y Vox por parte de la tertuliana Sarah Santaolla -calificó de «inútiles mentales» a los dirigentes del PP-, hasta insultos de Cintora a un político a quien llamó en directo «caradura».

Destaca también que en Mañaneros no se dio la noticia del acoso sexual del dirigente socialista Francisco Salazar, que sí se dio en los informativos de la cadena pública. «Cuando surgió la noticia, no se dio en Mañaneros 360, pero sí en los Telediarios. El viernes 12 de diciembre de 2025: Comparecencia de la Secretaria de Organización del PSOE por el informe de Francisco Salazar que se emite por el Canal 24 Horas y todas las cadenas nacionales, mientras Mañaneros 360 emite un accidente en un convento en Pamplona», explica.