El vídeo de Aldama ante el juez: «Hablamos de financiación ilegal del PSOE con el negocio de hidrocarburos»

El empresario Víctor de Aldama confesó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que entregó personalmente dinero en efectivo a Koldo García y a José Luis Ábalos, a cambio de gestiones para obtener un título de operadora de hidrocarburos ante el Ministerio de Industria.

La declaración, prestada el 29 de enero en calidad de investigado en el marco del caso Hidrocarburos, incluyó además una bomba de relojería: la existencia de un sobre procedente de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, que según el propio Aldama contiene información sobre «la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista».

La confesión fue explícita y sin ambages. «Carmen [Pano] me estaba dando a mí cantidades de dinero que yo estaba entregando al señor Koldo García y al señor José Luis Ábalos», declaró ante el magistrado. El empresario cifró esas entregas y precisó que iban «destinadas directamente al expediente» de la empresa Have Got Time SL, para la que se buscaba el título de operadora de combustibles.

El dinero, según relató, no lo generaba él. Era la empresaria Carmen Pano —también investigada en la causa— quien se lo entregaba en efectivo, procedente a su vez de Claudio Rivas, el otro imputado de la trama. En una ocasión, Aldama llegó a reprocharle a Pano que fuera al banco a sacar el dinero: «En alguna ocasión le digo que no vaya al banco a sacar el dinero», admitió, consciente de que los movimientos bancarios dejarían rastro.

Pagos a Koldo y Ábalos

La dinámica de los pagos, según la reconstrucción que el propio Aldama ofreció al juez, tenía una lógica transaccional meridiana. Koldo García se reunió en el despacho del empresario, en la calle Alfonso XII de Madrid, con Carmen Pano, y allí «hablan de cómo va a ser la dinámica y las comisiones». Aldama insistió en que actuó únicamente como intermediario: «Yo simplemente les pongo en contacto para que se haga esa gestión.»

Las reuniones con funcionarios del Ministerio de Industria tuvieron lugar los días 28 de diciembre de 2020 y 13 de enero de 2021. Tras la primera de ellas, la hija de Carmen Pano, Leonor González —con quien Aldama había mantenido años antes una relación sentimental—, le envió un mensaje que el empresario describió ante el juez como muy elogioso: «Oye, Víctor, ha ido fenomenal la reunión. Todo ha ido magníficamente. Muchísimas gracias por todo.»

Sin embargo, el proyecto se frustró. Según Aldama, fue el propio Claudio Rivas quien acabó exigiéndole que cortara toda presión sobre el ministerio. «Víctor, manda ya a tomar por culo a este señor —refiriéndose a Koldo—, que deje de presionar, que nos han dicho dentro del ministerio que si este señor sigue presionando no nos van a dar el título», declaró, reproduciendo las palabras de Rivas. Villafuel, la empresa que finalmente relevó a Have Got Time SL en la causa, obtuvo la licencia de operadora dos años después, ya sin intervención de Aldama.

El sobre de PDVSA

El momento más espinoso de la declaración llegó cuando el fiscal Luis Pastor preguntó por una fotografía de un sobre relacionado con la petrolera venezolana PDVSA, interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al empresario Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.

El destinatario del sobre era Delcy Rodríguez —entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, hoy presidenta de Venezuela— y el remitente, Manuel Quevedo Fernández, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA. En la parte inferior figuraba un sello con el nombre de Aldama y la fecha del 4 de febrero de 2020.

Ante la insistencia del fiscal sobre su contenido, Aldama respondió con una frase que sacudió el panorama político español: «Si no les importa, es algo que tenemos que negociar directamente con ustedes porque estamos hablando de la financiación ilegal del partido.»

Y, a preguntas más concretas, añadió: «Es relativo al negocio de hidrocarburos y a la financiación ilegal del PSOE.» Cuando el fiscal inquirió si afectaba al PSOE o a la Internacional Socialista, el empresario fue taxativo: «De las dos: de la Internacional Socialista y del PSOE».

Aldama condicionó así la revelación íntegra del contenido del sobre a una negociación con la Fiscalía Anticorrupción, con la que ya colabora desde que fue puesto en libertad tras su detención provisional en el marco de esta causa.

La declaración incluyó también la revelación de que Manel Salles viajó a Canarias junto a Koldo García para reunirse con Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial, con el fin de pedirle depósitos fiscales en la zona franca del puerto. Según Aldama, «era un negocio que iba a hacer este señor con Ángel Víctor Torres y Koldo García», aunque el proyecto se malogró porque Torres les exigió contar con «una operadora sí o sí».

El juez Pedraz remitió estas declaraciones al magistrado Ismael Moreno, que instruye la causa sobre las supuestas irregularidades contables del PSOE. Un sobre que lleva cinco años guardado puede estar a punto de abrirse ante los tribunales, y lo que contenga podría resultar más incendiario que todo lo que ya se ha ventilado hasta ahora.