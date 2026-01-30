La mujer que llevó en bolsas 90.000 € a Ferraz confirma al juez que Aldama le habló del sobre de Delcy

La empresaria Carmen Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el marco del caso hidrocarburos, ha ratificado este viernes ante el juez Santiago Pedraz que Víctor de Aldama le habló del sobre que recibió de la chavista Delcy Rodríguez, aunque ha señalado que «desconoce» su contenido y cualquier relación con la financiación del PSOE.

En esta línea, Pano ha asegurado que el dinero en efectivo que entregó en la sede nacional del PSOE procedían del empresario Claudio Rivas, propietario de la compañía Villafuel. Según fuentes jurídicas, Pano ha explicado que los 90.000 euros fueron entregados en dos tandas de 45.000 euros en Ferraz y que actuó siguiendo instrucciones de Aldama. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Rivas y Aldama como presuntos cabecillas de la trama investigada, que habría operado mediante un «entramado empresarial» para eludir impuestos y obtener licencias en el sector de hidrocarburos.

Durante su declaración, Pano ha precisado que Aldama le mencionó la existencia de un sobre de la petrolera venezolana PDVSA vinculado a Delcy Rodríguez, que supuestamente podría estar relacionado con presunta financiación irregular del PSOE. No obstante, la empresaria ha subrayado que no tuvo «acceso» al contenido del sobre ni puede asegurar que guarde relación directa con la entrega de dinero que ella realizó.

Pano también ha señalado que en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020 sobre la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, que quería conseguirla, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, que era jefe de gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto.

El propio Díaz Bidart reconoció el pasado mayo como testigo en el Tribunal Supremo que participó en esa reunión y que, aunque no recordaba con quién estuvo, asistió a petición de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Díaz Bidart declaró que el ex asesor «estuvo presente» al principio de la reunión para presentarle a los empresarios y que luego se marchó, si bien Pano ha afirmado que estuvo durante todo el encuentro y ha añadido que el ex cargo de Industria pidió que la documentación para la licencia de Villafuel se pasara a Koldo para que este después se la pasara a él, según las fuentes consultadas.

Aldama declaró que Delcy le dio un «sobre»

Aldama declaró este jueves que Delcy Rodríguez le facilitó «información muy sensible» sobre la financiación del PSOE y que la misma está siendo objeto de investigación, por lo que no puede desvelar la misma. En un atestado policial de la causa ya se aludió a este sobre de PDVSA y se hablaba de financiación del PSOE.

El empresario lleva meses colaborando y pactando con la Fiscalía Anticorrupción. El juez le sacó de prisión provisional por estos motivos tras ser encarcelado por el caso hidrocarburos.

Por su parte, Delcy Rodríguez es la gran aliada internacional del PSOE, ya que tiene contactos de alto nivel con mandatarios socialistas hasta el punto de llegar al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se refiere como «mi príncipe».

Aldama también tenía relación con Delcy Rodríguez y llegó a visitarla en Caracas. Los dos tenían contacto a través de aplicaciones de mensajería cifrada y Aldama llegaba a excusarse con ella por el acercamiento del líder de la oposición Juan Guaidó a los líderes políticos españoles.