La Audiencia Nacional investiga bajo secreto el sobre con pagos del chavismo al PSOE denunciado por Aldama

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción investigan bajo secreto de sumario el sobre de los pagos al PSOE procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA que Delcy Rodríguez le dio a Víctor de Aldama.

El procedimiento por presunta financiación ilegal del PSOE no sólo investiga los pagos en efectivo y los descuadres contables en la caja de Ferraz. La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 2 –hasta ahora denominado Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional– también tiene en su poder, desde hace semanas, el sobre que contiene pagos del chavismo para financiar presuntamente al PSOE y a la Internacional Socialista.

Fue el fiscal Anticorrupción Luis Pastor el que se encargó de llevar este sobre al juez Moreno que lo ha incorporado al procedimiento. El instructor ha prorrogado el secreto de las actuaciones hasta mediados del próximo mes de febrero.

Fuentes jurídicas consultadas no descartan que haya investigados aforados –como podría ser el propio Pedro Sánchez– en la causa que actualmente se sigue en la Audiencia Nacional. En caso de ser así, la investigación tendrá que ser enviada al Tribunal Supremo. Pedro Sánchez es el máximo dirigente tanto del PSOE como de la Internacional Socialista y, por lo tanto, de sus pagos o contabilidad.

El pasado 17 de diciembre, el juez Ismael Moreno acordó abrir una pieza separada y secreta con la documentación que el propio PSOE aportó voluntariamente sobre pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, dando traslado a la Fiscalía Anticorrupción «para su conocimiento e informe lo que a su derecho convenga». Es ahí donde se estudiará el sobre de Aldama. Según documentos consultados por OKDIARIO, el magistrado dictó dos providencias —una para acordar la apertura de la pieza y otra para dar traslado del contenido a la Fiscalía— y un auto declarando el secreto por un mes –un plazo que ya se ha ampliado hasta febrero–. Moreno justificó esta medida en la «especial naturaleza del delito» investigado, el carácter de las diligencias en curso y el contenido reservado de la documentación aportada por Ferraz, que afecta a «varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios)».

Lo encontró la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró este sobre con información sensible en uno de los registros del caso Koldo en febrero de 2024. Lo hallaron en casa de Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama y empresario inmobiliario que se encargó de pagarle el alquiler durante dos años a Jésica Rodríguez, la ex novia de José Luis Ábalos.

Fuentes consultadas por esta redacción aseguran que este sobre se lo dio la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Víctor de Aldama, que le pidió a su socio Escolano que lo guardase. Tras ser detenido por la UCO y practicarse el registro, los agentes de la Guardia Civil se lo encontraron y, de hecho, metieron el hallazgo en uno de sus informes.

Los investigadores sacaron a la luz una fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama en la que se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. «Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020», ponía en el atestado.

La fotografía del sobre muestra un documento oficial confidencial del gobierno venezolano. En el encabezado aparece la identificación de la República Bolivariana de Venezuela junto con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), acompañado del logo corporativo de esta empresa petrolera estatal. El documento está clasificado como «CONFIDENCIAL», indicando su naturaleza reservada.

En cuanto al remitente, se identifica a Manuel Quevedo Fernández, quien fungía como Ministro del Poder Popular de Petróleo y Presidente de PDVSA. El destinatario es Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fiscalía pregunta a Aldama

Tal y como ha informado en primicia OKDIARIO, la Fiscalía ha preguntado a Víctor de Aldama sobre este sobre en su declaración ante el juez Santiago Pedraz por un presunto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos.

El fiscal Luis Pastor preguntó directamente al empresario por este sobre y Aldama respondió: «Si no les importa, es algo que tenemos que negociar ustedes directamente, estamos hablando de financiación ilegal del partido, es relativo al negocio de hidrocarburos con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista». Pastor ha asentido y ha preguntado si el sobre fue facilitado por Delcy Rodríguez, a lo que Aldama contestó tajante: «Sí».

Fuentes consultadas aseguran que Aldama no podía dar más información sobre este sobre, que es la principal prueba que tiene el juez Ismael Moreno sobre la mesa para investigar las cuentas del PSOE. En las próximas semanas saldrá a la luz el informe de la UCO sobre esa documentación. Los socios de investidura de Pedro Sánchez indicaron que la línea roja para quitarle el apoyo e investir a otro presidente del Gobierno de España.