El PSOE ocultó al Tribunal de Cuentas 9 de los 27 millones de beneficio que acumuló de 2018 a 2020

El PSOE ocultó al Tribunal de Cuentas 9 de los 27 millones de euros de beneficio que acumuló de 2018 a 2020, coincidiendo con la etapa de la trama de corrupción y con Pedro Sánchez al frente del partido y del Gobierno. La maniobra contable, sin embargo, no coló. Los auditores detectaron la artimaña de Ferraz y la acabaron aflorando, desnudando así la falta de fidelidad de las cuentas del PSOE.

Como destapó este viernes OKDIARIO, en la contabilidad de 2020 Ferraz maquilló su balance económico-financiero para desinflar el cuantioso incremento de la riqueza de la organización. Sólo en aquel año, la ocultación alcanzó los 5,18 millones de euros. De esa forma, el patrimonio neto oficial se veía maquillado a la baja para que no apareciera el acelerado enriquecimiento del PSOE en ese primer trienio de sanchismo. Pero aquella maniobra no sólo se produjo en 2020, sino que OKDIARIO ha comprobado en los informes del Tribunal de Cuentas que esa maniobra la usaron los contables de Ferraz también en 2018 y en 2019.

Esto incumbe exclusivamente a los estados económico-financieros presentados por Ferraz. Lógicamente, las contabilidades oficiales no incluyen los movimientos de dinero negro, la denominada caja B que deriva de una financiación ilegal. Y hay que tener en cuenta que la posible existencia de caja B es actualmente una línea de las líneas de investigación derivadas de las tramas monetarias del PSOE sanchista. La UCO y la Justicia está indagando en ello tras las manifestaciones de empresarios que han asegurado llevar dinero en efectivo a la sede central del partido en la madrileña calle de Ferraz y desvelarse, también, que de forma recurrente Ferraz entregó a altos cargos del PSOE sobres con dinero en metálico.

Atendiendo exclusivamente a las irregularidades detectadas en la contabilidad oficial del PSOE, el resultado es que en el trienio 2018-2020 presentó ante el Tribunal de Cuentas un patrimonio neto 9 millones de euros inferior al real. Exactamente, encubrió en esos estados contables un enriquecimiento de 8,87 millones de euros, equivalente al 33% del beneficio neto que Ferraz acumuló en esos tres años.

«El patrimonio neto se encuentra infravalorado en los ejercicios 2018 y 2019 en 2.866.798,69 y 2.385.362,70 euros, respectivamente», indica textualmente el informe de los auditores del Tribunal de Cuentas tras escrutar las cuentas del PSOE de esos dos ejercicios.

«Infravalorado» es la forma técnica –y la más aséptica de las posibles– de evidenciar un maquillaje a la baja del patrimonio neto. Y el patrimonio neto es el indicador de la riqueza real de la organización, la diferencia entre lo que tiene y lo que debe el partido. En 2020 esa infravaloración, como informó este viernes OKDIARIO, ascendió exactamente a 5.185.281,26 euros, según el cálculo al céntimo realizado por los auditores del Tribunal de Cuentas.

En tres años, por tanto, el PSOE escondió en su balance contable oficial una riqueza de 8.872.023 euros, un trienio en el que el partido disparó espectacularmente su beneficio neto. En 2018 declaró una ganancia neta de 6.745.855 euros, en 2019 de 4.968.173 y en 2020 se disparó hasta los 15.307.555 euros.

Manipulación contable al descubierto

Ese maquillaje se realizó, principalmente, inflando de forma artificial el apartado de «provisiones». Es decir, desviando de forma totalmente anómala a ese epígrafe millones de euros que no tenía sentido que fueran clasificados de esa forma. Pero incorporándolos a «provisiones» acababan restándose al patrimonio neto, la riqueza real del partido se disimulaba a la baja en millones de euros. Nueve millones exactamente en ese trienio, el equivalente a uno de cada tres euros que Ferraz declaró haberse embolsado como ganancias netas en ese periodo.

Los auditores del Tribunal de Cuentas afearon al PSOE de Sánchez que «el registro de estas provisiones no deriva de la existencia de una obligación implícita o tácita como consecuencia de un suceso pasado, por lo que no cabe registrar provisiones» por los conceptos que anotaron artificialmente los contables de Ferraz. «No se ajustan a lo dispuesto en la norma de registro y valoración del Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas (PCAFP)», indican los auditores en otro de los párrafos de esos informes de fiscalización.

Inflar artificialmente las «provisiones» no fue la única artimaña utilizada para desinflar la cifra del patrimonio neto del PSOE en su contabilidad artificial, pero sí la que tuvo un impacto más cuantioso, multimillonario.