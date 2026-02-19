Todo sobre el príncipe Andrés: edad, su mujer e hijos, qué títulos tiene y de qué se le imputa en el ‘caso Epstein’

La Policía ha detenido al príncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra, en su residencia de Sandringham, en pleno escándalo por el caso Epstein. El arresto ha tenido lugar el día de su 66 cumpleaños.

La operación se ha producido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein. La Policía del Valle del Támesis ha indicado en un comunicado que «ha sido arrestado por sospechas de mala conducta en un cargo público». Además, han informado de que «se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk».

¿Qué edad tiene el príncipe Andrés?

Andrew Albert Christian Edward nació el 19 de febrero de 1960 (66 años) en el Palacio de Buckingham. Es el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II y del príncipe Felipe de Edimburgo. Durante décadas fue uno de los miembros más visibles de la familia real británica, especialmente por su servicio en la Marina Real durante la guerra de las Malvinas en 1982.

¿Qué títulos tiene?

Su título principal es el de duque de York, otorgado por la reina Isabel II con motivo de su boda en 1986. Además, ostentó otros títulos honoríficos y militares, muchos de los cuales dejó de utilizar tras el escándalo vinculado al caso del pederasta Jeffrey Epstein. En 2022, el Palacio de Buckingham anunció que se le retiraban sus títulos militares honoríficos y sus patronazgos reales, y que no utilizaría el tratamiento de «Su Alteza Real» en funciones oficiales. Aunque mantiene el título de duque de York, ya no ejerce funciones públicas en representación de la Corona.

Su mujer e hijas

En 1986 se casó con Sarah Ferguson, conocida popularmente como Fergie. La pareja se convirtió en uno de los matrimonios más mediáticos de la realeza británica durante los años 80 y principios de los 90. Se separaron en 1992 y se divorciaron oficialmente en 1996. A pesar de ello, han mantenido una relación cordial y continúan viviendo en la misma residencia, Royal Lodge, en Windsor. Además, Andrés tiene dos hijas: Beatriz y Eugenia de York.

Su vinculación con el ‘caso Epstein’

La acusación principal contra Andrés fue presentada por Virginia Giuffre (activista australoestadounidense que apoyaba a las víctimas de trata sexual de personas), quien afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe cuando era menor de edad, tras haber sido captada por la red de Epstein.

Andrés negó categóricamente las acusaciones en todo momento. En 2019 concedió una entrevista a la BBC que resultó ampliamente criticada por su gestión de la crisis.

En 2022, el caso civil presentado en Estados Unidos se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial entre el príncipe Andrés y Giuffre. El acuerdo incluyó el pago de una suma millonaria (cifra que no se hizo pública oficialmente), pero no supuso una admisión de culpabilidad. Es importante destacar que Andrés no fue condenado penalmente en este caso, ya que el procedimiento fue civil y terminó en acuerdo.