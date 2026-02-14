El príncipe Hakoon de Noruega reaparece tras la vinculación de Mette-Marit con el ‘caso Epstein’

El caso Epstein ha puesto en el punto de mira a numerosas casas reales europeas, entre las que se encuentra la de Noruega. En los archivos desclasificados relacionados con el pederasta multimillonario aparece reflejada Mette-Marit, esposa de Haakon de Noruega, futuro rey del país. Esto ha desestabilizado los cimientos de la institución.

Una institución que ya estaba resquebrajada por las polémicas que ha protagonizado Marius Borg, primogénito de la princesa y fruto de una relación anterior, las cuales le han llevado a ser juzgado por un total de 38 delitos, entre los que destacan agresiones sexuales, violencia doméstica y tráfico de drogas. Todo esto ha posicionado a Mette-Marit en una complicada tesitura que tanto ella como su familia están intentando enfrentar de la mejor manera posible.

Haakon de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

El triunfo de Noruega en los JJOO de invierno

Ajeno a todo esto, Haakon de Noruega ha reaparecido en un escenario relajado, festivo —por los buenos resultados— y tranquilo. El heredero al trono del país nórdico ha volado hasta Milán para apoyar a los deportistas que están compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina. El equipo de esquí de fondo femenino de relevos se ha alzado con el oro gracias a la impecable actuación de las esquiadoras y las complicaciones en el desarrollo de la prueba de sus contrincantes. Al término, la ansiada medalla se ha sumado al palmarés nacional, en el que ya atesoran 10 oros, 3 platas y 7 bronces provenientes de diferentes deportes. Una vez les han entregado el reconocimiento, todas ellas y su equipo de entrenadores y otros profesionales han posado junto al heredero, el cual ha presentado una actitud distendida que choca frontalmente con la complicada situación que atraviesa su familia.

Haakon de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

Los gestos de victoria, la felicidad y el sentimiento de pertenencia se apoderaron de Haakon de Noruega, que apareció en el enclave ataviado con ropa completamente serigrafiada con la simbología de su país. Para combatir el frío de la montaña nevada, el hijo de Harald V y Sonia de Noruega se ha abrigado con un anorak blanco con un escudo en la parte superior izquierda del delantero y la palabra Norge en la espalda escrita en rojo y marino. Junto a esta prenda ha llevado unos pantalones azules, guantes al tono y un gorro acanalado de color oscuro. En todo momento, el esposo de Mette-Marit se ha mostrado afable y ha compartido confidencias con las deportistas de la disciplina mencionada.

Haakon de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Foto: Gtres)

Mette-Marit se pronuncia sobre el caso Epstein

Tras salir a la luz numerosos documentos que prueban que entre Mette-Marit y Jeffrey Epstein había una estrecha relación, la princesa consorte ha enviado un comunicado para dar explicaciones y con la intención de calmar las aguas de un pueblo que se ha posicionado en su contra.

Mette-Marit de Noruega emite un comunicado por el caso Epstein. (Foto: Gtres)

En el escrito, lejos de negar su amistad, confirma la buena sintonía con el pedófilo. Sin embargo, ha querido dejar claro que, en todo momento, ella era ajena a las actividades delictivas de este. A través de dichas líneas, se ha disculpado con la sociedad noruega asegurando que «lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué tipo de persona era», que «desea hablar sobre lo sucedido y ofrecer una explicación más detallada aunque ahora no puede» y ha calificado la situación de «muy difícil».