Pillan a Haakon y a Mette-Marit visitando a Marius en la cárcel mientras Ingrid estalla en redes

La desclasificación de los nuevos documentos del caso Epstein han desvelado nuevos detalles de la relación entre el pederasta y la princesa Mette-Marit de Noruega y este escándalo ha dejado el juicio de Marius Borg en un segundo plano. Ahora todos los focos están en la esposa del príncipe Haakon que, aunque ha pedido disculpas por sus acciones del pasado, ya está viendo cómo las consecuencias de sus actos tienen repercusiones en su imagen y en su papel institucional.

De momento la princesa permanece alejada de los focos y sin agenda pública, algo que tiene aún más sentido si se tiene en cuenta su estado de salud. En relación con lo de Epstein, la casa real no ha dicho que Mette-Marit vaya a dar nuevas explicaciones por ahora, pero sobre Marius Borg sí que se ha confirmado que ni ella ni Haakon van a presentarse en el tribunal. Eso sí, esto no significa que no vayan a estar al tanto de todo lo que ocurra en la sala y que vayan a estar pendientes del estado del joven, que se encuentra en prisión por un nuevo arresto hace unos días.

Marius Borg junto a su madre y el príncipe Haakon. (Foto: Gtres)

Haakon y Mette-Marit visitan a Marius

El pasado fin de semana se supo que Marius había sido de nuevo detenido y que el juez había decidido su entrada en la cárcel. Medios noruegos publicaron unas fotografías de los príncipes y de la princesa Ingrid visitándole en un centro médico al que se le trasladó antes de llevarlo a la prisión. Una visita que ha generado mucha controversia debido a que, hasta ahora, se había intentado mantener la imagen de Ingrid lo más alejada posible de este caso.

Ahora ha sido Haakon el que ha sido pillado visitando a Marius. A pesar de que esta cercanía con el hijo mayor de Mette-Marit en estos momentos no es favorable para él, lo cierto es que el heredero está muy unido al joven, a quien considera un tercer hijo. Prácticamente lo ha criado y le ha dado una vida a la que nunca podría haber tenido acceso. De ahí que resulte natural que esté muy preocupado por él.

La princesa Mette-Marit con su hijo mayor. (Foto: Gtres)

Ha sido el portal Se og Hør el que ha publicado las imágenes de la visita del príncipe heredero llegando en coche al centro penitenciario en el que está ingresado Marius. Una visita con la que demuestra todo su apoyo a nivel personal al hijo de Mette-Marit, incluso a pesar de que justo hace unos días emitiera un comunicado en el que anunciaba que nadie de la casa real estaría junto al joven y recalcaba que no era miembro de la institución. Una hora después de llegar a la prisión, la comitiva que acompañaba a Haakon salió pero esta vez también se encontraba la princesa, aunque no ha trascendido en qué momento llegó al centro o cómo lo hizo.

Ingrid estalla en redes

Mientras en Noruega permanecen muy pendientes de la situación de Marius y de las próximas consecuencias de los documentos desclasificados sobre el caso Epstein, la princesa Ingrid ya ha regresado a Australia para continuar con sus estudios e intentarse mantener al margen de todo esto.

Ingrid Alexandra de Noruega junto a Mette-Marit. (Foto: Gtres)

Sin embargo, no ha podido evitar pronunciarse sobre cómo se siente ante los acontecimientos. Lo ha hecho a través de su perfil privado en las redes sociales, al que solamente tienen acceso sus seguidores. Una cadena noruega ha tenido acceso a sus publicaciones y ha replicado el contenido.

Ingrid Alexandra ha expresado su descontento por la presión mediática y las especulaciones: «No se trata solo de Marius, mamá, papá o Magnus. Son ataques personales que podrían dirigirse a cualquiera, pero que a menudo nos afectan a nosotros. Elegí publicarlo aquí porque me estoy volviendo loca. ¿Cuándo será suficiente?», ha sentenciado la princesa que, como es lógico, está muy preocupada por todo esto.

Aunque estos comentarios los ha hecho de manera privada, ya hace algunos meses en una entrevista a NRK, antes de que se conociera la magnitud de la vinculación de Mette-Marit con Epstein, dijo que el asunto de Marius Borg era una situación complicada para la familia, aunque no quiso entrar en más detalles.